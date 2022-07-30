Легенды древней Земли: большие кошки с большими зубками

Саблезубые кошки — одни из самых узнаваемых представителей доисторической фауны. Одним из них является смилодон — крепыш с огромными верхними клыками. Почему «саблезубый тигр» вовсе не тигр, где жил Диего из «Ледникового периода» и зачем этим животным такие длинные зубы — читайте в рубрике «Легенды древней Земли».

Фото: InScience InScience

Смилодоны (Smilodon) были представителями отдельного подсемейства кошачьих, которое вымерло примерно 10 тысяч лет назад. Это говорит о том, что современные тигры, пумы, домашние кошки не являются потомками саблезубых кошек, а всего лишь имеют общего родственника. И хотя смилодона очень часто называют саблезубым тигром, собственно тигром он не является, а тесной родственной связи со всеми современными кошками у него не было.

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Смилодон жил на территории Северной и Южной Америк в эпоху плейстоцена, то есть примерно от 2,5 млн до 10 тысяч лет назад. Его отличительной особенностью были два огромных верхних клыка, которые у некоторых видов достигали длины до 28 сантиметров с корнями. Такие клыки были у самого крупного вида — Smilodon populator. Кроме него были еще Smilodon fatalis и Smilodon gracilis. S. Populator был самым крупным и достигал размеров современного льва или тигра, а S. fatalis в высоту был около метра.

Окрас шерсти этих хищников пока что не до конца исследован: ученые допускают как наличие однотонной шерсти у смилодонов, так и пятнистой. При этом существует исследование, которое показывает, что окрас шерсти кошачьих может зависеть от среды обитания животного: если хищник обитает в лесах, то его шерсть, скорее всего, будет пятнистой, а вот если представитель семейства кошачьих предпочитает открытую местность, то шерсть будет однотонной. Поэтому Диего из «Ледникового периода» в свободное от путешествий по древней Земле время обитал, вероятно, вне лесов.

Большие клыки — большие проблемы?

Ученые предполагают, что смилодоны предпочитали охотиться в лесах, где они могли нападать на добычу из засады, подобно современным тиграм. Этому способствовало и явно не атлетическое телосложение: лапы смилодонов были недостаточно длинными, а тело — недостаточно легким для того, чтобы долго преследовать жертву на открытой территории. Однако раскопки показывают, что эти хищники были достаточно умелыми охотниками, а потому успешно охотились и вне лесов, если им было необходимо. Именно в связи с такой широкой средой обитания ученые и допускают упомянутое выше наличие как однотонной, так и пятнистой шерсти.

Некоторые ученые предполагают, что при охоте смилодон использовал свои клыки, чтобы нанести смертельный удар добыче, а когти, подобно современным кошачьим — для удержания жертвы. Это необходимо, потому что такие большие клыки представляют из себя на самом деле достаточно громоздкий инструмент, которые легко повредить. Это предположение доказывает и исследование, в котором специалисты выяснили, что неаккуратное поведение во время охоты увеличивало риск травм у саблезубых кошек.

Вообще исследователи спорят о предназначении клыков у смилодонов. Одни, как ученые выше, считают, что их использовали для охоты, чтобы наносить смертельный удар, после которого жертва погибала от кровопотерь, болевого шока, травм. Другие убеждены, что 20-сантиметровые клыки нужны были для брачных ритуалов, в качестве демонстрации силы и здоровья. Однако недавно аргентинские исследователи описали два новых черепа смилодона, на которых видны следы травм, вероятно, нанесенных сородичами. Поэтому клыки, скорее всего, играли роль оружия, нежели были симпатичным аксессуаром для брачных игр.

Исследования показывают, что длинные клыки хоть и прорезались гораздо позднее, чем у современных кошек, однако росли примерно в два раза быстрее. Постоянные верхние клыки росли со скоростью шесть миллиметров в месяц. У современного африканского льва клыки растут в два раза медленнее. Однако до трех лет зубы смилодонов не были полностью развитыми.

Древний гурман

Рацион у смилодона был царским. Он охотился в основном на крупных млекопитающих. Небольшие виды смилодона ловили пекарей (вымершие парнокопытные из семейства пекариевых, напоминающих кабанов), а также палеолам. Изотопный состав костей хищников из Лос-Анджелеса показал, что саблезубые кошки в этом регионе часто ловили степных зубров (которые были существенно крупнее, чем современные американские бизоны), а также камелопсов — древних верблюдов, чей рост составлял более 3,5 метров. Это же исследование показало, что рацион у смилодонов, ужасных волков (Canis dirus) и американского льва (Panthera leo atrox) был одинаковый. Это означает, что, вероятно, эти виды конкурировали за еду, что могло стать одной из причин вымирания.

В Южной Америке зубры не водились, поэтому мигрировавшим смилодонам пришлось учиться охотиться на других животных. Новой излюбленной добычей стали токсодоны — млекопитающие, которые достигали трех метров в длину и весили до двух тонн. Саблезубые кошки охотились также на древних броненосцев и даже на широкомордых кайманов. Ученые также выяснили, что смилодон оставлял большое количество костей, чем активно пользовались падальщики.

Один в поле не воин

Большое количество вопросов вызывает социализация этого хищника. На некоторых окаменелостях ученые обнаруживают зажившие травмы и предполагают, что животное не смогло бы выжить без помощи сородичей. Эту же позицию подтверждает находка останков смилодона, который в молодом возрасте страдал дисплазией тазобедренного сустава и смог прожить немало лет. Скорее всего, эти животные жили подобно современным львам, и такая социализация была обусловлена необходимостью защиты территории не только от других смилодонов, но и от прочих хищников.