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1 час назад

Что нельзя делать в последний день июля

Мира Маркина

По народному календарю 31 июля - Омельянов день. В эту дату православные чтят память мученика Емилиана Доростольского. Что нельзя делать в последний день июля, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в последний день июля
Фото: pxhere.compxhere.com

Наши предки верили, что в Омельянов день не стоит признаваться в любви, даже если очень хочется. Нельзя также назначать свидания и предлагать партнеру съехаться. Приметы говорят, что в таком случае возлюбленные будут много ссориться в совместной жизни.

Если 31 июля переедать, это тоже чревато последствиями. Обилие еды на застолье, чревоугодие в этот день могут привести к серьезным финансовым проблемам. Так что стоит быть аккуратными со своим рационом и довольствоваться самым необходимым.

В Омельянов день принято ходить в баню, чтобы снять накопившуюся усталость. Однако нельзя делать это в одиночестве и после заката Солнца. Считается, что за такой поступок человека накажет Банник - злой дух бани. Также запрещено при нем ругаться матом в этот день и пить спиртное, иначе не избежать беды.

Девушкам 31 июля не стоит красить волосы, особенно в другой цвет. Это чревато резкими переменами в судьбе, но отнюдь не позитивными. Поэтому лучше перенести свои бьюти-планы на другой день.

Также, согласно приметам, плохая затея - назначать важные деловые переговоры и личные беседы на 31 июля. Высока вероятность, что они не увенчаются успехом.

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