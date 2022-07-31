По народному календарю 31 июля - Омельянов день. В эту дату православные чтят память мученика Емилиана Доростольского. Что нельзя делать в последний день июля, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что в Омельянов день не стоит признаваться в любви, даже если очень хочется. Нельзя также назначать свидания и предлагать партнеру съехаться. Приметы говорят, что в таком случае возлюбленные будут много ссориться в совместной жизни.

Если 31 июля переедать, это тоже чревато последствиями. Обилие еды на застолье, чревоугодие в этот день могут привести к серьезным финансовым проблемам. Так что стоит быть аккуратными со своим рационом и довольствоваться самым необходимым.

В Омельянов день принято ходить в баню, чтобы снять накопившуюся усталость. Однако нельзя делать это в одиночестве и после заката Солнца. Считается, что за такой поступок человека накажет Банник - злой дух бани. Также запрещено при нем ругаться матом в этот день и пить спиртное, иначе не избежать беды.

Девушкам 31 июля не стоит красить волосы, особенно в другой цвет. Это чревато резкими переменами в судьбе, но отнюдь не позитивными. Поэтому лучше перенести свои бьюти-планы на другой день.