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3 часа назад

Невеста поругалась со свекровью из-за отказа выполнять ее требование

Катерина Саломе

Пользовательница Reddit рассказала о скандале со свекровью. Причиной этому послужил ее отказ надевать белое платье на церемонию.

Невеста поругалась со свекровью из-за отказа выполнять ее требование
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам девушки, они с женихом отказались устраивать пышное торжество, решив сделать вечеринку на 30 человек. Это известие не понравилось матери ее избранника и та начала настаивать, чтобы невеста надела хотя бы белое платье, раз не будет религиозной церемонии.

«Дело дошло до того, что она начала обсуждать со своими сестрами то, что молодое поколение перестало чтить традиции»,

— поделилась пользовательница.

Дошло до того, что свекровь начала громко заявлять о том, что раньше жених и невеста уважали мнение родителей, особенно, если те оплачивали торжество. При этом примечательно, что 70 процентов свадебных расходов покрыли родители невесты, а мать жениха дала сумму, уменьшенную в 10 раз.

«Я выросла в состоятельной семье, а мой муж рос в семье, в которой заработок ниже среднего, это очень деликатная тема для них»,

— объяснила автор поста.

В результате девушка разозлилась и публично вернула свекрови все подаренные ею средства. Родственники жениха после случившегося обвинили ее в том, что она унизила родительницу своего избранника.

Ранее мы сообщали о том, что невеста сбросила лишний вес ради платья и разочаровалась.

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