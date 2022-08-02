Ильин день 2022: число, что нельзя делать, приметы и традиции праздника

Илья-пророк — один из самых почитаемых в России святых. Праздник в его честь отмечается 2 августа, причем он считается настолько важным, что в этот день совершенно ничего нельзя делать, только радоваться и праздновать. «Рамблер» рассказывает, как отмечают в России Ильин день, что можно и нельзя делать, какие приметы связаны с этим праздником.

Фото: Конингсло. Ворон, кормящий пророка Илию в пустыне Конингсло. Ворон, кормящий пророка Илию в пустыне

Древнебиблейский пророк

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На иврите имя пророка Илии звучит как Элийяху, что значит «Бог мой Яхве». Есть, кстати, версия, что это имя родилось из этой фразы, а как на самом деле его звали, неизвестно. Тем не менее считается, что пророк Илия был провозвестником пришествия Христа. Он, как и Моисей, видел Бога и творил чудеса, многие из которых были похожи на те, что делал Иисус Христос. Так, в доме вдовы, у которой он жил никогда не заканчивались мука и масло, Иисус смог пятью хлебами накормить огромное количество людей. Илия исцелил сына вдовы, который стал его последователем. А Иисус исцелил Лазаря.

Пророк Илия жил за восемь с половиной веков до рождения Христа. Своими чудесами он подтверждал существование единого Бога и неизбежное пришествие его сына. Во время царствования Ахава и его жены Иезавель, которые поклонялись Ваалу и Астарте, на Израиль обрушилась страшная засуха. Язычники молились Ваалу и принесли ему жертву, но Ваал так и не снизошел до их молитвы и не принял жертву. Тогда Илия начал молиться своему Богу и на его жертвенник снизошел огонь, от которого загорелась и жертва, и дрова, и даже вода во рве, вырытом вокруг. Считается, что пророку Илие покоряются громы, молнии и даже солнце.

Илья-пророк — один из немногих святых, которые вознеслись на небо будучи живыми. В некоторых источниках есть предположение, что Илия ждет второго пришествия в некоем специальном месте, в других говорится о том, что святой путешествует по миру на той самой огненной колеснице, на которой он и вознесся на небо к Богу. На Руси было принято считать, что солнце — это колесо его колесницы.

Огненное восхождение Ильи-пророка. Великий Устюг. 1570-е годы

Пророк Илия на Руси

Первая церковь в честь Ильи-пророка была построена еще до официального принятия христианства на Руси, также известно, что княгиня Ольга построила храм в честь святого, на своей родине. А после 988, когда христианство стало считаться официальной религией на Руси, в честь пророка Илии начали строить очень много церквей.

После принятия христианства на Руси установилось двоеверие, от языческих традиций люди отказались не сразу, а некоторые из них живы до сих пор. Так, Илью-пророка наделили некоторыми чертами языческого бога Перуна. Он также отвечал на небе за громы и молнии и покровительствовал военным. Ему молились о защите от врагов и хорошем урожае.

Также есть версия, что пророк Илия может быть тем самым Ильей-Муромцем, который до 33 лет сидел на печи, а потом исцелился и стал богатырем-защитником русской земли.

2 августа — большой праздник

Праздник в честь Ильи-пророка отмечается 2 августа. Кстати, в этот день отмечается День воздушно-десантных войск. Верующие десантники считают Илью-пророка своим покровителем. И хотя православная церковь не предусматривает пост накануне этого праздника, некоторые люди все же соблюдают пост по собственной воле.

В этот день строго воспрещалось работать, а после церковной службы было принято собираться всем вместе и пировать, зажиточные семьи в этот день резали теленка или барана, чтобы приготовить роскошное угощение.

Приметы, связанные с Ильей-пророком

Если в этот день нет дождя, то дождя не будет следующие шесть недель. По погоде второго августа судили о том, какая будет погода на Воздвижение — 27 сентября. Считалось, что если в этот день попадешь под дождь, то весь следующий год болезни будут обходить стороной. В этот день до обеда лето, а после обеда — осень. Илья-пророк два часа уволок — действительно ко второму августа световой день сокращается и чувствуется приближение осени.

Почему нельзя купаться в водоемах после Ильина дня

Согласно народным поверьям, после Ильина дня купаться нельзя, потому что Илья-пророк сходил в воду по малой нужде. Так это или нет, вряд ли сейчас кто-то сможет достоверно сказать, но этому есть и вполне разумное объяснение. Во-первых, дни становятся короче, а ночи длиннее и холоднее, вода не успевает прогреваться и купаться в ней холодно, можно простудиться. Кроме того, ко второму августа во многих водоемах зацветают водоросли, а значит можно заразиться более неприятными болезнями, по сравнению с простудой.

Также считалось, что в этот день вокруг водоемов ходят русалки и другая нечистая сила, некоторые из них превращаются в животных и купаются в воде. Поэтому к водоемам лучше не приближаться в этот и последующие дни.

Что еще нельзя делать в Ильин день

Нельзя работать в огороде, иначе можно потерять весь урожай.

Нельзя смотреть, особенно ослабленным и больным людям, чтобы не заболеть еще сильнее.

В грозу нельзя находиться в воде, нельзя приближаться к деревьям, особенно к соснам с двумя вершинами.

Нельзя бегать, громко разговаривать, петь и кричать, чтобы не разгневать Илью-пророка.

Что можно делать