Курортный роман за 2,5 млн. руб: россиянка стала жертвой афериста

Несколько дней назад блогер Дарья Холодных поделилась в своем Инстаграме (запрещен в РФ) трагичной историей. Девушка рассказала, как встречалась с молодым человеком, который во время отношений потратил более 1,5 млн рублей ее денег и, как выяснилось позже, мог присвоить еще 1 миллион. Super удалось связаться с ней и выяснить, как курортный роман закончился травмой на всю жизнь.

Фото: Super.ru Super.ru

«14 тыс. долларов пролежали в моем чемодане до тех пор, пока я не встретила его»

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Опыт, который я запомню на всю оставшуюся жизнь, случился со мной в начале этого года. В конце 2021-го я решила закрыть свой бизнес — школу макияжа — и на вырученные деньги отправиться в путешествие: хотела взять паузу, разобраться в себе, в том, чем я хочу заниматься дальше. Перед вылетом мы с подругами отмечали мой день рождения и поставили мне цель — в каждой стране заводить курортный роман. Последние мои отношения были крайне болезненными — я не встречалась с мужчинами последние четыре года, так что в поездке я видела возможность еще и реабилитировать личную жизнь.

Первой моей точкой стал Непал, гора Эверест. Примерно за два-три дня до конца тура я подумала: «Черт, путешествие подходит к концу, а я так никого и не встретила». В один из последних дней мы с группой — нас было 15 русскоговорящих — поехали на вечеринку и остановились в местном ресторане. Один парень услышал русский язык и подошел к нам. Поздоровался со всеми, но на меня смотрел так пристально, что я подумала: «Ага, мой пассажир». У меня оставалось примерно двое суток до конца тура, но я решила продолжить с ним общение для галочки.

Парня, из-за которого я заработала себе психологическую травму и лишилась 2,5 миллиона рублей, зовут Александр Демешко. В путешествии у меня с собой была крупная сумма наличных денег — примерно 13–14 тысяч долларов, которые я планировала перевести в валюту и хранить как подушку безопасности. Перед вылетом я не успела дойти до банка, и сумма пролежала в моем чемодане в гостинице Катманду ровно до момента нашей встречи.

В первый день знакомства он ухаживал за мной и осыпал комплиментами. Дошло до того, что он пообещал, что присоединится ко мне в Колумбии через месяц. Потом я улетела и наутро проснулась в Москве, где у меня была пересадка. Тогда я поняла: в моем чемодане нет той самой суммы, которую я брала с собой. Я тут же написала Саше. Он сразу засуетился: сказал, что сейчас же поедет смотреть по всем камерам гостиницы, обзвонит такси, в которых мы были, сделает все возможное, чтобы найти мои деньги. Эта реакция сразу отвела все мои подозрения.

«Мысль о том, что мужчина ради меня готов пересечь полмира, стерла все границы»

Я прилетела в Колумбию в канун Нового года и тут же получила сообщение: «Я скучаю, не могу без тебя». Он писал, что не планирует ждать целый месяц и готов лететь прямо сейчас. Я помогала ему с билетами — он попросил взять рейс без пересадки в России, и я взяла вариант с остановкой в Бразилии. Там он уже написал, что не может купить билет до Колумбии и решить вопрос на месте возможности нет, попросил меня оплатить его и пообещал, что вернет деньги по прилете. Мысль о том, что мужчина ради меня готов пересечь полмира, стерла все границы между нами. Я согласилась.

Через несколько дней он прибыл в Колумбию и тут же начал втираться в доверие к моим друзьям: во время совместных прогулок платил в ресторанах, как-то купил нам с подругой по паре женского белья. Каждый раз он расплачивался исключительно наличными. Это было странно, но мою бдительность быстро усыпляла новая порция комплиментов.

На моей карте осталось полтора миллиона рублей, которые я планировала растянуть на полгода путешествий. Об этой сумме он ничего не знал. Как-то раз в магазине он присмотрелся к часам, но сказал, что купить их не может, — дескать, оставил все наличные дома. Я предложила расплатиться картой, сказав, что при покупках с нее мне возвращаются баллы. Часы стоили 120 000 рублей. Эти деньги он мне так и не вернул.

Теперь за все наши покупки платила я. Он давил на жалость: говорил, что в ближайшее время уволится, что устал работать «на дядю» и в ближайшее время откроет свой бизнес. Если я спрашивала, когда он вернет деньги, он отвечал, что вот-вот должен продать машину и готов написать расписку, что отдаст все до копейки.

Как-то раз он попросил данные моей карты, чтобы отправить реквизиты своей подруге, — она якобы занималась продажей той самой машины в Калининграде. Я прочла все его переписки и не увидела ни одного упоминания автомобиля. Тогда я устроила разборку, но он сразу же заверил меня, что все под контролем.

На оставшуюся на моей карте сумму он убедил меня купить пару мотоциклов, чтобы сдавать их в аренду. Я понимала, что это бред, но в итоге пошла навстречу. Так мы приобрели первый мотоцикл за 300 тыс. и оформили документы на него — я никогда не водила.

Каждый конфликт заканчивался тем, что он говорил слова, которые хотела бы слышать любая женщина: «Мы с тобой, конечно, два идиота — оба характерные, упертые. Ради тебя я облетел полсвета, а теперь не могу ничего с собой поделать». Он всячески пытался доказать, что любит меня, убеждал, что я для него самая лучшая и что я не могу подрывать наши отношения своим недоверием. Вероятно, мне настолько не хватало любви и заботы, что я велась на это раз за разом.

Потом он предложил переехать жить в Колумбию. Я понимала, что не готова радикально менять жизнь ради парня. Я задала ему прямой вопрос: в статусе кого я буду жить с тобой в Колумбии? Он долго искал отговорки, намекая, что брак нам ни к чему.

В конце концов, даже не сделав мне предложения, он отвез меня в посольство, где мы должны были написать заявление. Оказалось, что для регистрации брака нам нужно переоформить визы либо на бизнес, либо на студенческие, и все это стоит немалых денег, которых у него, конечно же, не было. Тогда он снял с моей карты несколько тысяч долларов якобы на визу и свадебный подарок. Как позже мне рассказала его мама (с которой мы периодически общались по скайпу по Сашиной инициативе), он страдал от лудомании.

Он читал все мои переписки, чтобы убедиться, что я не рассказываю никому о наших отношениях. Как-то раз я тайком связалась с подругой-тарологом. В ходе разговора она поняла, что у меня финансовые проблемы. Потом начался диалог начистоту — в итоге подруга меня вразумила. Саша быстро понял, что я общаюсь с друзьями, поэтому повторял как мантру: «Не выноси сор из избы».

В этот момент я решила переоформить мотоцикл на себя. Он активно пытался меня переубедить: «У тебя нет прав, да как ты будешь водить, а кто будет тебя забирать, меня могут оштрафовать». Когда мы вернулись из транспортной полиции домой, он заявил, что я унизила и опозорила его перед людьми.

В итоге у нас закончились все деньги. Однажды мы должны были поехать в магазин — я понимала, что у него нет ни копейки, так что спросила, на что мы едем закупаться. Он заверил, что все в порядке, и попросил соседа довезти нас до супермаркета. Когда мы с полной корзиной подошли на кассу, он подозвал его и сказал: «Друг, я забыл дома кошелек, можешь, пожалуйста, заплатить за меня? Верну наличными». Тогда мне хотелось провалиться сквозь землю.

За полторы недели до свадьбы я увидела в его переписках странное сообщение с угрозами. Я открыла историю диалога и не могла поверить своим глазам: оказалось, что он периодически отправлял деньги на погашение кредита за машину некой женщине, на которую и было оформлено авто. Это означало, что продавать ему вовсе нечего.

За несколько дней до свадьбы я начала получать сообщения от друзей из Непала. Мне писали, что Саша не возвращает деньги. Тогда я сказала ему, что если за оставшиеся четыре дня он не рассчитается по долгам, замуж за него я не пойду.

Наконец та самая женщина написала мне, что Саша — мошенник: выяснилось, что она была одной из его жертв. Девушка нашла в его куртке мои права и документы, которые раньше лежали в косметичке с моими деньгами. Пострадавших от него, по ее словам, были десятки. Одна из моих подруг, которая работала в полиции, выяснила, что Александр Демешко находится в бегах и в Россию ему нельзя. Он несколько раз менял паспорта и крал деньги не только у меня.

День свадьбы я провела в колумбийской полиции. Сотрудница правоохранительных органов сказала, что в заявлении нужно писать про абьюз — его рассмотрят быстрее. Я не хотела верить в то, что стала жертвой психологического насилия. Более того, я не понимала, как это случилось со мной — как мне казалось, взрослой девушкой с мозгами.

Вырученные с мотоцикла деньги позволили мне выжить. Несколько недель я оставалась то у одной, то у другой подруги в США. Мое здоровье заметно ухудшилось: меня тошнило, я постоянно испытывала тревогу, начались проблемы с кожей. Когда я рассказала всю историю его матери, выяснилось, что на нее он тоже взял кредит в миллион рублей. Теперь она вынуждена выплачивать 20 тыс. ежемесячно при зарплате 13 тыс. рублей в деревне Астраханской области.

До самого дня вылета я надеялась, что его задержат где-нибудь в Колумбии, но этого не случилось. Расписка, которую я заставила его написать, действует до марта 2023 года — по закону все чисто. Он до сих пор на свободе и, насколько мне известно, сейчас где-то в Турции. Как-то раз он даже писал мне: говорил, что ведет там «опасную деятельность» ради меня и готовится купить мне там недвижимость.

Все, чего я хочу теперь, — сделать все возможное, чтобы при вводе «Александр Демешко» в «Гугл» высвечивалось его имя, чтобы больше никто от него не пострадал и он не остался безнаказанным.