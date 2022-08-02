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2 часа назад

Гипноз помог женщине справиться с зависимостью от газировки

Lenta.ru

57-летняя Кэрол Ламонд из Великобритании справилась с зависимостью от газировки благодаря гипнозу. Об этом сообщает Daily Record.

Гипноз помог женщине справиться с зависимостью от газировки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ламонд пристрастилась к напитку Irn-Bru еще в детстве.

«Когда я была маленькой девочкой, у нас в доме всегда был Irn-Bru, так как моя мама пила его»,

— вспоминает она. До пандемии COVID-19 женщина ежедневно выпивала несколько бутылок, а во время локдауна стала пить по 20 банок в день.

Британка пыталась скрывать свою зависимость от окружающих, в частности, от своего мужа. Женщина прятала банки в гараже, машине и шкафах.

«Я пыталась сократить потребление и даже полностью отказаться от этой привычки, но начала страдать от мучительных головных болей. У меня появились все симптомы наркотической зависимости»,

— рассказывает она.

В июне 2022 года Ламонд попала в больницу с высоким давлением, приступами головокружения и обмороками.

«Это был сигнал тревоги, в котором я так нуждалась. Я знала, что количество выпитого Irn-Bru имеет к этому какое-то отношение»,

— говорит она.

Врачи посоветовали ей сократить потребление до одной банки в день. Понимая, что самой ей не справиться, Ламонд обратилась за помощью к лондонскому психотерапевту и гипнотизеру Дэвиду Килмурри. Ей хватило всего одного сеанса.

«Теперь я даже не хочу приближаться к Irn-Bru, один только запах отталкивает меня и вызывает тошноту»,

— утверждает британка.

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