Почему отдавать свои старые вещи считается плохой приметой

На Руси верили, что отдавать вещи другим людям можно только в том случае, если их владелец умер. А вот вещи живых дарить кому-то просто так категорически запрещалось. Почему это считалось опасным, читайте в материале «Рамблера».

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В древние времени люди верили, что вещи, которые прикасаются к телу человека, пропитываются его энергетикой, как положительной, так и отрицательной. Если передать уже ношенную вами одежду другому человеку, то можно лишиться и своей энергетики. Старинное поверье так и гласило, что даром отдать вещи — нажить себе несчастья.

Так, например, считалось, что когда человек отдает свои вещи тем, кто беднее, он и сам может потерять в материальном плане, потому что люди всегда неразрывно связаны с вещами, хранящими их энергетику даже тогда, когда их носят уже другие и «отдают» им свою, более «слабую» и «бедную» энергию. Именно поэтому предки всегда советовали просить за вещь хотя бы символическую сумму и обязательно стирать ее (лучше всего с солью) перед тем, как отдать другим! Еще одно важное правило для тех, кто все-таки планирует передать свою старую одежду кому-то другому: после стирки ее не кладите в шкаф, а сразу упаковывайте и отдавайте.