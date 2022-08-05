5 самых странных сексуальных законов со всего мира

В каждой стране существуют свои правила и запреты относительно секса, в этом нет ничего удивительного, однако некоторые страны смогли удивить законами даже нас. Мы собрали собственный топ самых необычных сексуальных законов, которые действительно существуют и активно поддерживаются на государственном уровне.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

США (штат Огайо)

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О том, что у мужчины может произойти непроизвольная эрекция, знают, наверное, все, при этом в одном из американских штатов стоит быть очень аккуратным, если вы знаете о такой особенности. Дело в том, что если ваше возбуждение кто-то заметит в общественном месте, это может расцениваться как домогательство, за чем может последовать административная ответственность.

Сингапур

В Сингапуре существует закон, согласно которому запрещено подходить к окну в голом виде. Проблема в том, что вас могут увидеть соседи, что недопустимо, по мнению властей. Здесь довольно серьезно следят за нравственным обликом граждан, а потому шокировать свое окружение своим образом в стиле ню точно не стоит, иначе есть вероятность понести наказание — вплоть до уголовного.

Колумбия

Один из сексуальных законов Колумбии довольно занимателен — во время первой брачной ночи в комнате с молодыми обязательно присутствует мать девушки. И это даже не обсуждается. Родственница обязана контролировать процесс и, по желанию, давать ценные рекомендации молодым людям, которые в силу возраста могут наделать «ошибок».

Канада (район Уиллоудейл)

Канада считается одной из самых комфортных для жизни стран, в том числе и для секса. В одном из районов страны существует вполне реальный закон — мужчина не имеет права материться в постели со своей женщиной. Не совсем понятно, чего именно пытаются добиться власти подобным запретом, возможно, таким образом стараются сохранить ментальное здоровье женщины. Кстати, на женщин этот закон не распространяется.

Чехия (Карловы Вары)