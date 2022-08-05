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1 час назад

В реке недалеко от Парижа заметили истощенного кита

Lenta.ru

Истощенная косатка была замечена спасателями недалеко от Парижа. Об этом сообщает издание The Guardian.

В реке недалеко от Парижа заметили истощенного кита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Впервые кит был обнаружен во вторник, 2 августа, в реке Сене. Пожарные, спасательные и природоохранные службы внимательно следили за белухой в течение суток, чтобы оценить ее состояние здоровья. По мнению наблюдателей, животное слишком мало весит, а на его кожных покровах видны отклонения от нормы.

Заместитель руководителя французской исследовательской и природоохранной организации GECC Жерар Може заявил, что белуха много времени проводила на глубине реки, лишь изредка выплывая на поверхность. Это может означать, что млекопитающее имеет хорошую емкость легких. Може также сообщил, что спасатели столкнулись с трудностями, когда попытались вывести кита к устью Сены.

«Окружающая среда не очень благоприятна для белухи — Сена сильно загрязнена»,

— заявила глава некоммерческой организации по охране морской среды Sea Shepherd Ламия Эссемлали, добавив, что река «очень шумная» для белухи.

В настоящее время кит находится между плотинами Позе и Сен-Пьер-ла-Гарен, примерно в 70 километрах к северо-западу от Парижа. Власти префектуры заявили, что при необходимости предоставят помощь.

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