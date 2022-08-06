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1 час назад

Россияне признались в любви к советским грампластинкам

Мослента

В любви к советским пластинкам признались россияне в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото магазина известной фирмы «Мелодия».

Россияне признались в любви к советским грампластинкам
Фото: МослентаМослента

«Магазин грампластинок "Мелодия" на проспекте Калинина сразу после открытия, 1970 год», — написал автор поста. Многие пользователи сети вспомнили, как посещали это место в годы СССР или чуть позднее, и рассказали, что без покупок оттуда не уходили.

«Классное было место», «Какая прекрасная там была музыка», «В конце 1980-х работал на заводе и с каждой получки покупал по пластинке. Стоили они по два с половиной рубля», «Был там пару раз в середине 1990-х. Торчал по полдня и уходил без месячной зарплаты, но с полными руками всего-всего», — поделились юзеры.

Одна из участниц дискуссии рассказала, что ее муж собирал грампластинки много лет и хранит свою коллекцию по сей день. «Нам не дает к ним прикасаться, так как очень бережно относится. Считает, что прослушивание пластинок на проигрывателе ни с чем не сравниться», — написала она. Еще один юзер рассказал, что хранит пластинки несмотря на отсутствие проигрывателя.

Несколько человек вспомнили, как любили слушать сказки и сборники с детскими песнями на пластинках фирмы «Мелодия».

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