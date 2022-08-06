Британцы отказываются от домашних животных из-за роста цен

Жители Великобритании все чаще отказываются от своих домашних животных из-за опасений, что резкое повышение стоимости жизни не позволит им ухаживать за питомцами. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News со ссылкой на данные благотворительной организации Dogs Trust.

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По ее данным, с начала года около 15 тыс. человек позвонили экспертам НПО, чтобы поинтересоваться, как выглядит процесс поиска нового дома для их собак. Эта цифра на 54% выше показателей 2021 года, который сам по себе оказался рекордно высоким с момента начала функционирования службы телефонной помощи Dogs Trust в 2014 году.

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Параллельно Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными Великобритании сообщило, что за первые пять месяцев 2022 года британцы вернули на 49% больше кроликов, на 14% - кошек и на 3% - собак, чем за аналогичный отрезок 2021 года.

Ранее эксперты уже сообщали, что многие жители королевства стали чаще отказываться от животных, которых они приобрели в разгар пандемии. Во время локдаунов 2020-2021 года на четвероногих друзей наблюдался настоящий бум, однако по мере того, как люди стали возвращаться на работу, они все чаще стали искать новое жилье для внезапно ставших обузой собак и кошек. Сейчас на настроения владельцев животных повлиял рекордный рост цен на энергоносители на фоне сокращения поставок российского газа в Европу, самые большие за четыре десятилетие показатели инфляции, резкое удорожание продовольствия.

Невозможный выбор

Как заметил руководитель Dogs Trust Оуэн Шарп, слова которого приводит Sky News, сотрудники его организации общались с семьями, "которые были вынуждены делать невозможный выбор из-за их финансовой ситуации". В качестве примера он привел историю одного владельца собаки, перед которым встала дилемма - кормить питомца или собственных детей.

По подсчетам благотворительной организации PDSA, содержание собаки обходится в Великобритании в £50-80 фунтов ($60-100) в месяц. За всю же жизнь питомца его владелец в среднем тратит на него £25-30 тыс. ($30-36 тыс.), включая расходы на игрушки, аксессуары, а также медицинскую страховку для животного.

Опрос, проведенный компанией YouGov среди 4 тыс. владельцев животных, показал, что 78% опасаются, что рост стоимости жизни негативно скажется на их животных, 68% - обеспокоены растущими расходами, а 19% - боятся, что у них не хватит средств кормить своих питомцев.

О росте стоимости жизни

Уровень инфляции в Великобритании по итогам июня увеличился до 9,4% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за 40 лет. Инфляцию разгоняет резкий рост цен на топливо и электроэнергию, вызванный конфликтом на Украине и экономическим противостоянием РФ и Запада. Согласно последним оценкам Банка Англии, в IV квартале уровень инфляции в стране превысит 13%. Тогда же прогнозируется начало рецессии в британской экономике.

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований выпустил доклад, в котором предупредил о том, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.