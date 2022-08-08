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2 часа назад

Исследование Rambler&Co и СберСтрахования: две трети россиян держат дома кошек

Стелла Шмель

Две трети (65%) опрошенных россиян держат дома хотя бы одну кошку, выяснили медиахолдинг Rambler&Co и дочерняя компания Сбера СберСтрахование. Причём у 13% опрошенных проживает целых два представителя семейства кошачьих, а у 9% — три и более.

Исследование: две трети россиян держат дома кошек
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Большей популярностью у владельцев кошек пользуются короткошёрстные породы: их содержат 56% жителей страны. 42% респондентов выбирают длинношёрстных кошек, а лысых завели лишь 2% россиян.

На содержание питомца 39% соотечественников готовы потратить 1–2 тыс. рублей в месяц, 25% — 2–4 тыс., 22% — менее 1 тыс., 14% — более 4 тыс. рублей.

Любопытно, что 42% респондентов взяли животное на улице, — это самый популярный вариант ответа. 32% забрали кошку у знакомых, 15% — из питомника, а 11% получили её в подарок.

У большинства россиян кошки живут уже не первый год: более 5 лет — у 52% опрошенных, от 3 до 5 лет — у 26%, менее года — у 7% респондентов.

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