День Николы Кочанского: что нельзя делать 9 августа

В народе 9 августа называют днем Николы Качанского. Считается, что к этой дате в огороде созревает капуста. В церковном календаре этот день отмечен почитанием святого целителя Пантелеймона, поэтому наши предки старались внимательно относится к своему здоровью в эту дату.

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9 августа было принято есть капусту. Считалось, что она обладает особой целительной силой, поэтому тот, кто сегодня употребит этот овощ в пищу, будет здоровым на протяжении всего года. Если ребенок съест сегодня блюдо из капусты, он будет хорошо учиться. Наши предки также ходили в этот день за целебными травами и засушивали их на зиму.

Чтобы притянуть финансовое благополучие, квартиру 9 августа стоит украсить подсолнухами. Считается, что если у вас в доме появятся эти цветы, ваше материальное положение улучшится. В этот день хорошо начинать путешествие, так как оно точно пройдет легко и будет удачным.

Что нельзя делать

Наши предки в этот день не работали. Считалось, что это может налечь беду в виде болезни или тяжелой травмы. Также серьезные последствия для здоровья может принести гадание в этот день. Поэтому все магические ритуалы лучше отложить до лучших времен.

Если у вас кто-то попросил помощь сегодня, то не стоит отказывать этому человеку. Даже если это обычный прохожий, который обратился к вам. Считается, что отказ сулит неудачу, а если вы согласитесь, то вас будет ждать приятное известие.

Чтобы вас не преследовала бедность, не стоит пересчитывать сегодня деньги в кошельке, особенно мелочь. Это не касается случаев, когда вам нужно за что-то расплатиться.