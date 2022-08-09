Беременная женщина неожиданно родила ребенка возле бассейна

В американском штате Колорадо 18-летняя спасательница Натали Лукас приняла роды у посетительницы общественного бассейна. Об этом сообщает сайт телепередачи Good Morning America.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Лукас была на посту и сразу обратила внимание на беременную посетительницу Тессу Райдер и ее мужа Мэтью Джонса. Женщина часто ходила в бассейн, поскольку вода облегчала неприятные ощущения, связанные с тем, что плод давил ей на нерв в области бедра.

Видео дня

«Мы не знали, когда жена родит ребенка, произойдет ли это в тот день или на следующей неделе. Единственное, что мы могли сделать, это постараться создать условия, в которых ей будет как можно комфортнее, отсюда и все походы в бассейн», — рассказывает Джонс.

Райдер зашла в бассейн и спустя несколько минут неожиданно почувствовала дискомфорт. Когда она вышла из бассейна на помост, у нее отошли воды. Спасательница поспешила к супругам и предложила им свою помощь. Она попросила одного из посетителей бассейна вызвать бригаду скорой помощи, принесла полотенца и медицинские принадлежности.

«Супруги были очень спокойными, что меня удивило, — вспоминает спасательница. — Поэтому я старалась держать себя в руках, оставаться рядом и задавала вопросы, чтобы сосредоточить их внимание на ребенке и убедиться, что они чувствуют себя комфортно».

Ребенок появился на свет меньше чем через пять минут с начала родов. Ожидая прибытия скорой помощи, Лукас и супруги разговаривали с оператором по телефону и следили, чтобы ребенок дышал.

Новорожденного назвали Тобин Томас Райдер. Он родился без каких-либо осложнений, и теперь у него есть пожизненное членство в молодежной волонтерской организации, где работает Лукас.

«Такое определенно не забудешь, — признается девушка. — Я буду рассказывать эту историю еще много лет». Джонс был очень благодарен спасательнице за помощь при рождении сына. По словам молодого отца, девушка сыграла для них роль доулы или акушерки.