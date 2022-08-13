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1 час назад

Откуда взялась фраза «последнее китайское предупреждение»

Даша Краснова

Фразу "это последнее китайское предупреждение" часто говорят на работе начальники, а порой и родители пугают им детей. Обычно его произносят, когда человека уже несколько раз предупредили о недопустимости определенных поступков, но ситуации это не изменило.

Откуда взялась фраза «последнее китайское предупреждение»
Фото: unsplashunsplash

Тогда и наступает время для "последнего китайского предупреждения", после которого скорее всего человека наступит наказание. "Рамблер" выяснил, откуда взялась эта фраза и что она значит на самом деле.

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Никакого подвоха в корнях этого фразеологизма нет, он берет свое начало в послевоенном Китае. Окончание Второй мировой войны не сделало жизнь местных жителей спокойнее.

В стране шла гражданская война между консервативной партией (Гоминьдан) и коммунистической партией (КПК). Чтобы достичь свои цели, Гоминьдан привлекал в свои ряды преступников, устраивал теракты против коммунистов и нанимал тайную полицию.

Но после 1945 года вернувшиеся с войны солдаты вставали на сторону коммунистов, поэтому численность КПК быстро росла. Верхушка партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши бежала на Тайвань, где с 1911 года существовала Китайская Республика, и продолжила антикоммунистическую деятельность. Партия критиковала и СССР, с которым у КНР завязались теплые отношения.

Гоминьдан, в свою очередь, поддерживали США. Американцы в ответ оказывали партии финансовую и военную поддержку. КНР от острова Тайвань отделяет Тайваньский пролив, эта зона и стала местом конфликта. Так как на территории находится множество островов, каждая из сторон хотела их присвоить.

США всеми силами помогали Гоминьдан и даже предлагали использовать ядерное оружие. Стране было выгодно признать Китайскую Республику и закрепиться в регионе.

В какой-то момент американцы начали проводить полеты над водами Тайваньского пролива, затрагивая воздушное пространство КНР. В ответ на власти Китая выносили нарушителям предупреждение. Они обещали применить ответные меры при нарушении границы. Однако время шло, американцы нарушали границы, но КНР никак на это не реагировала.

К началу шестидесятых американцы совершили более тысячи безнаказанных и не принесших результата вылетов. Потому что каждый раз власти КНР выносили им предупреждение. С тех пор и возникла фраза "последнее китайское предупреждение", однако закрепилось оно только в СССР.

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