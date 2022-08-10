Прохоров день: что нельзя делать 10 августа

10 августа православные верующие отмечают Прохоров день. В этот день принято вспоминать о семи апостолах, которые отвечали за порядок, решали бытовые дела и помогали бедным. Пармен и Прохор были в числе избранных учеников Христа, поэтому в их честь устроили именины.

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Подробнее о том, как провести 10 августа – что нельзя делать, а что можно – расскажет "Рамблер".

Что запрещается делать в Прохоров день

Не стоит вступать 10 августа в торговые отношения. Вы можете продешевить, купить испорченные вещи или наткнуться на мошенников. Особенно опасно приобретать дорогостоящую вещь – считается, что она быстро придет в негодность.

Переезд и смена рабочего места также обернутся провалом: если решитесь на это 10 августа, очень скоро испытаете разочарование.

Не сплетничайте, не пускайте слухи и не разговаривайте на повышенных тонах. В противном случае, грубость, хамство и негативная энергетика вернется к вам. Хвастаться 10 августа также запрещено – это может быть чревато порчей или сглазом.

Не сетуйте на жизненные проблемы, иначе они вернутся к вам в двойном объеме. Вступать в брак в этот день также плохая идея – он обречен на скоропостижный развод.

Что можно делать в Прохоров день

Прохоров день благоволит сельским работам. 10 августа –отличный день для того, чтобы собрать грибы, ягоды, фрукты, овощи и другой урожай.

Если вам нужно сделать непростой выбор, перед сном или когда будет садиться солнце, съешьте грушу. Этот ритуал поможет обрести спокойствие, и верное решение придет к вам наутро.