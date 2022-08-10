Прохоров день: что нельзя делать 10 августа

10 августа православные верующие отмечают Прохоров день. В этот день принято вспоминать о семи апостолах, которые отвечали за порядок, решали бытовые дела и помогали бедным. Пармен и Прохор были в числе избранных учеников Христа, поэтому в их честь устроили именины.
Подробнее о том, как провести 10 августа – что нельзя делать, а что можно – расскажет "Рамблер".
Не стоит вступать 10 августа в торговые отношения. Вы можете продешевить, купить испорченные вещи или наткнуться на мошенников. Особенно опасно приобретать дорогостоящую вещь – считается, что она быстро придет в негодность.
Переезд и смена рабочего места также обернутся провалом: если решитесь на это 10 августа, очень скоро испытаете разочарование.
Не сплетничайте, не пускайте слухи и не разговаривайте на повышенных тонах. В противном случае, грубость, хамство и негативная энергетика вернется к вам. Хвастаться 10 августа также запрещено – это может быть чревато порчей или сглазом.
Не сетуйте на жизненные проблемы, иначе они вернутся к вам в двойном объеме. Вступать в брак в этот день также плохая идея – он обречен на скоропостижный развод.
Прохоров день благоволит сельским работам. 10 августа –отличный день для того, чтобы собрать грибы, ягоды, фрукты, овощи и другой урожай.
Если вам нужно сделать непростой выбор, перед сном или когда будет садиться солнце, съешьте грушу. Этот ритуал поможет обрести спокойствие, и верное решение придет к вам наутро.
Кроме того, 10 августа принято молиться в храме перед Смоленской иконой Божией Матери "Одигитрия". Икона защищает путешественников, которым нужно преодолеть сложный путь. Помимо этого, "Одигитрия" защищает от болезней и врагов.