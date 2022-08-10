Чем опасно повышение температуры планеты

Ежегодно на Конференции по изменению климата экологи говорят о том, что повышение температуры на Земле может привести к трагическим последствиям. "Рамблер" выяснил, чем это чревато.

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Когда промышленная революция достигла своего пика, а люди начали сжигать ископаемое топливо, климат начал меняться. Изменение климата происходит во всех частях планеты с разной скоростью. Поэтому разные регионы нагреваются с разным темпом.

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За 4,5 миллиарда лет существования нашей планеты, планета уже переживала потепления и замерзания. Но если проанализировать все температурные значения, то мы заметим, что скорость нагревания Земли никогда не была такой высокой.

По данным ООН, сейчас глобальная средняя температура примерно на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в конце XIX века. Через 20 лет среднее значение превысит 1,5 градуса по Цельсию.

Высокие температуры ведут к засухам и уничтожают посевы, что сократит количество и ценность круп. Гималайские ледники, которые обеспечивают водой около 240 млн человек, будут стремительнее таять.

Разрушительных стихийных бедствий вроде штормов и цунами станет больше. Удивительно, но глобальное потепление не связано с одним лишь потеплением, в некоторых районах оно приведет к холодам из-за изменения потоков воздуха.

Когда климат начнет меняться сильнее, возрастет проблема бедности и криминала, так как большим группам населения придется перемещаться. Мы рискуем лишиться 1,79 млн квадратных километров земли, а до 187 млн человек останутся без дома. Например, островные государства в Тихом океане будут уничтожены потопами.

Однако и внутри океана ситуация не обстоит лучше, погибают коралловые рифы. Если погибнет 70% рифов, то вместе с ними погибнут тысячи водных обитателей.

По мнению экологов, к 2050 году из-за глобального потепления миллионы человек погибнут из-за бедности и недостатка еды. А также будет расти количество болезней по типу малярии и других лихорадок. Возможны эпидемии новых заболеваний.

В городах жить станет сложнее, чем в сельских районах, так как в городах возникает эффект теплового острова. Мегаполисы состоит из тонн асфальта и бетона, которые в жару нагреваются до экстремальных температур.

Высокие здания усиленно поглощают и отражают тепло, превращаясь в обогреватели. Зелени в городах зачастую недостаточно, поэтому город становится раскаленной точкой. В таких местах больше всего страдают пожилые люди, дети, женщины, люди с хроническими заболеваниями.

Кажется, что потепление сыграет на руку России, но это не так. Потепление в нашей стране происходит в 2,5 раза быстрее, чем в других регионах. Повышение температур приведет к уничтожению сельского хозяйства из-за роста пожаров и вредителей.

Кроме того, обострится ситуация с клещами. Теплые зимы и весны позволяют клещам переживать зиму и наращивать численность. Самостоятельно клещи не уползут и не погибнут, поэтому проблема будет лишь обостряться.