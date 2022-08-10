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1 час назад

Эксперт рассказала, каким на самом деле будет содержание мемуаров принца Гарри

Мира Маркина

В конце 2022 года должна выйти в свет книга, написанная принцем Гарри. Британская пресса все чаще пишет о том, что члены монаршей семьи опасаются, что весь мир сможет узнать из мемуаров принца то, что семья годами тщательно скрывает от посторонних. Однако эксперт по британской королевской семье Кинси Шофилд попыталась успокоить беспокоящихся, ее слова передает Daily Express.

Каким на самом деле будет содержание мемуаров принца Гарри
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Шофилд уверена, что в мемуарах Гарри не стоит ждать каких-то секретов Виндзорского замка, а интрига вокруг содержания его книги, на ее взгляд, всего лишь рекламный ход.

«Он расскажет о смерти матери и, думаю, будет говорить о том, как это повлияло на него в молодости, и как эти эмоции превратили его в того лидера, которым он является сегодня», — объяснила свою точку зрения Шофилд.

Эксперт уверена, что принцу совсем не выгодно портить отношения с королевской семьей окончательно, ведь, на ее взгляд, они еще могут пригодиться его детям.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как стриптизерша опозорила принца Гарри.

Истории,принц Гарри,
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