Каким на самом деле будет содержание мемуаров принца Гарри

В конце 2022 года должна выйти в свет книга, написанная принцем Гарри. Британская пресса все чаще пишет о том, что члены монаршей семьи опасаются, что весь мир сможет узнать из мемуаров принца то, что семья годами тщательно скрывает от посторонних. Однако эксперт по британской королевской семье Кинси Шофилд попыталась успокоить беспокоящихся, ее слова передает Daily Express.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Шофилд уверена, что в мемуарах Гарри не стоит ждать каких-то секретов Виндзорского замка, а интрига вокруг содержания его книги, на ее взгляд, всего лишь рекламный ход.

«Он расскажет о смерти матери и, думаю, будет говорить о том, как это повлияло на него в молодости, и как эти эмоции превратили его в того лидера, которым он является сегодня», — объяснила свою точку зрения Шофилд.