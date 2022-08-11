Как помочь питомцам в жару

Не всем людям бывает хорошо во время жары, но тяжелее всего приходится питомцам. Они не могут положить лед к себе в стакан с водой или сходить в душ, если им слишком жарко. Кроме того, их тела покрыты шерстью, которая добавляет массу неудобств. Существует несколько способов облегчить жизнь вашего питомца при аномальной летней жаре. О них — в материале “Рамблера”.

Мокрая подложка

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Если ваш питомец нормально относится к воде и может ходить мокрым, то положите ему влажное полотенце на пол. Оно охладит тело. Если питомец не ложится сам, то попробуйте положить туда лакомство или накрыть его этим полотенцем. Когда животное немного полежит под ним, оно привыкнет. Спустя несколько раз питомец будет сам ложится на влажное и прохладное полотенце.

Следите за чистотой миски

Многие хозяева упускают этот момент, а на самом деле он очень важен. На миске с кормом и миске с водой остаются частички пищи, которые нужно убирать ежедневно. Дело в том, что они могут начать гнить, там появятся новые бактерии, которые через другую пищу и воду смогут попасть в организм вашего питомца. А отравление в жару у собаки или кошки воспринимается в разы тяжелее. Не рискуйте здоровьем животных, регулярно очищайте их миски.

Следите за рационом

Если ваш питомец употребляет натуральный корм, то лучше сократить количество еды и давать более легкую пищу. Например, это могут быть кисломолочные продукты с низким содержанием жира, диетическое мясо на пару, овощи и небольшое количество крупы.

Следите за тем, чтобы у питомца в миске было то количество еды, которое он съедает в среднем. Важно, чтобы пища не оставалась лежать на жаре на протяжении долгого времени. Иначе это также чревато отравлением.

Задерните шторы и исключите сквозняки

Не давайте питомцу лежать на сквозняке. Если поток ветра проходит по его лежанке, то дверь лучше закрыть. Также не стоит укладывать их под кондиционер с низкой температурой, так вы можете только навредить.