Джон Смит и принцесса индейцев: реальная история Покахонтас

Красочный мультик, выпущенный студией «Дисней» в 1994 году, рассказывает романтическую историю двух влюблённых: английского колониста Джона и молодой женщины – дочери вождя индейского племени.
В мультипликационной версии девушка влюбляется в отважного капитана «бледнолицых». Всё красиво и очень романтично.
В реальной жизни же, история Джона Смита и Покахонтас была жестокой и крайне печальной.
Новорождённую дочь вождя в племени нарекли Амонут. Но называли вторым именем – Матоака.
Откуда же появилось имя Покахонтас?
Так называл дочурку отец. На языке племени, в котором воспитывалась девочка, это означало «шаловливый ребёнок».
Точная дата рождения Покахонтас неизвестна, но было это примерно в 1595 году.
Отец был властным правителем, ему подчинялись около 30 сообществ, которые объединялись в племя поухатанов, названых так по имени вождя. О матери девочки ничего не известно, вероятнее всего, она умерла в родах.
Образ принцессы индейцев в мультфильме тоже показан неверно. Девочки в этом племени практически не носили одежду, а волосы на головах сбривали начисто. Единственное, что могли себе позволить девочки: оставить небольшую прядь волос и заплести её в косу.
Индейцы племени придерживались своих обычаев и законов, как это водится. И впервые увидели «бледнолицых» в начале 1600 годов. Это были колонисты, управлял которым тот самый английский капитан.
В письменных источниках есть лишь единственное упоминание об общении племени с колонистами.
В записях самого Джона Смита, к слову, информация противоречивая: изначально он сообщает на родину, что принят вождём племени со всеми почестями, позже – извещает королеву Англии о том, что пленён.
Смит описывает ту самую историю, которая вошла в сюжет диснеевского мультфильма: капитан якобы попал в плен, но чудесным образом спасся, благодаря принцессе. Девушка, по рассказу Смита, закрыла его своим телом от удара палача.
Вернувшись на родину, в 1624 году, Джон Смит написал книгу о своих путешествиях. Романтическую историю своего спасения капитан пересказал ещё более ярко. Однако, тех, кто смог бы подтвердить его слова, в живых уже не было: члены тех экспедиций уже умерли.
В те далёкие времена сомнений в правдивости слов капитана ни у кого не возникало. Однако современные исследователи считают, что книга Смита – вымысел. Говорят, он вообще славился своим умением приукрасить ситуацию и даже местами приврать.
Крещение Покахонтас. Копия картины находится в ротонде Капитолия США. Фото Википедия
Город Джеймстаун (откуда и были колонисты) находился в 12 милях от поселения индейцев. Колонисты и племя поухатанов заключили договор: индейцы обеспечивали колонию продовольствием, те взамен не докучали индейцам и не трогали их.
Вероятнее всего, встреча капитана и Покахонтас была как раз во время доставки очередной «дани» колонистам. Ни о какой романтики в отношениях речи не шло.
Несмотря на договорённость, племя и колонисты нередко вступали в конфликты: индейцам было непросто кормить европейцев, да и, вероятно, это задевало их самолюбие. Один из набегов колонистов обернулся бедой для племени: была похищена принцесса.
В 1613 году принцесса Покахонтас была обманом заманена на судно колонистов и взята в плен. Англичане требовали освобождения англичан, которые были в плену племени, взамен на освобождение принцессы.
Кроме этого, захватчики требовали провизию и оружие. Вождь племени частично выполнил условия, но англичане обманули его и не отпустили дочь.
К слову, к этому времени Покахонтас была уже замужней женщиной. Её избранником стал Кокум (он тоже упоминается в мультфильме). В столкновении с англичанами Кокум был убит, а их с принцессой дочь была похищена и Покахонтас её не видела с тех пор.
В плену колонистов, дочь индейцев постарались сделать цивилизованной: заставляли носить традиционную одежду англичан, учить их язык и письменность, а также заставили постичь основы религии и насильно крестили под именем Ребекка.
В плену девушка вышла замуж за вдовца – Джона Рольфа. Было ли это решение добровольным – вопрос спорный. На церемонии не присутствовали родственники принцессы, но это событие принесло перемирие и враждующим сторонам: племени и колонистам.
Вскоре Ребекка родила первенца. Поскольку в плену она неоднократно подвергалась насилию, кто был отцом ребёнка не известно, однако супруг записал сына на себя.
В 1616 Джон с женой и сыном поехал в Англию. Он хотел на примере супруги показать, что дикие племена индейцев вполне способны стать цивилизованными.
Именно тут просматривается корыстный мотив Джона: освоение континента щедро финансировалось правительством.
Есть свидетельство, что в Англии была мимолётная встреча Покахонтас и Джона Смита. Сам капитан описывал это событие как романтичное и яркое.
Однако согласно историческим сведениям девушка даже не поздоровалась с ним, назвав его мучителем индейского народа.
В 1617 году семья Рольфов готовилась к возвращению из Англии. Но, Покахонтас неожиданно заболела. Неизвестная болезнь стремительно отнимала у неё силы, но Джон принял решение к отправлению.
В пути женщине стало совсем плохо, её доставили на берег, но спасти не смогли. По разным версиям женщина умерла от пневмонии, дизентерии или же была отравлена за ужином.