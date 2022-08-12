Джон Смит и принцесса индейцев: реальная история Покахонтас

Красочный мультик, выпущенный студией «Дисней» в 1994 году, рассказывает романтическую историю двух влюблённых: английского колониста Джона и молодой женщины – дочери вождя индейского племени.

Фото: Colady.ru Colady.ru

В мультипликационной версии девушка влюбляется в отважного капитана «бледнолицых». Всё красиво и очень романтично.

Видео дня

В реальной жизни же, история Джона Смита и Покахонтас была жестокой и крайне печальной.

Дочь вождя

Новорождённую дочь вождя в племени нарекли Амонут. Но называли вторым именем – Матоака.

Откуда же появилось имя Покахонтас?

Так называл дочурку отец. На языке племени, в котором воспитывалась девочка, это означало «шаловливый ребёнок».

Точная дата рождения Покахонтас неизвестна, но было это примерно в 1595 году.

Отец был властным правителем, ему подчинялись около 30 сообществ, которые объединялись в племя поухатанов, названых так по имени вождя. О матери девочки ничего не известно, вероятнее всего, она умерла в родах.

Образ принцессы индейцев в мультфильме тоже показан неверно. Девочки в этом племени практически не носили одежду, а волосы на головах сбривали начисто. Единственное, что могли себе позволить девочки: оставить небольшую прядь волос и заплести её в косу.

Индейцы племени придерживались своих обычаев и законов, как это водится. И впервые увидели «бледнолицых» в начале 1600 годов. Это были колонисты, управлял которым тот самый английский капитан.

Встреча с капитаном

В письменных источниках есть лишь единственное упоминание об общении племени с колонистами.

В записях самого Джона Смита, к слову, информация противоречивая: изначально он сообщает на родину, что принят вождём племени со всеми почестями, позже – извещает королеву Англии о том, что пленён.

Смит описывает ту самую историю, которая вошла в сюжет диснеевского мультфильма: капитан якобы попал в плен, но чудесным образом спасся, благодаря принцессе. Девушка, по рассказу Смита, закрыла его своим телом от удара палача.

Вернувшись на родину, в 1624 году, Джон Смит написал книгу о своих путешествиях. Романтическую историю своего спасения капитан пересказал ещё более ярко. Однако, тех, кто смог бы подтвердить его слова, в живых уже не было: члены тех экспедиций уже умерли.

В те далёкие времена сомнений в правдивости слов капитана ни у кого не возникало. Однако современные исследователи считают, что книга Смита – вымысел. Говорят, он вообще славился своим умением приукрасить ситуацию и даже местами приврать.

Крещение Покахонтас. Копия картины находится в ротонде Капитолия США. Фото Википедия

Как всё было на самом деле?

Город Джеймстаун (откуда и были колонисты) находился в 12 милях от поселения индейцев. Колонисты и племя поухатанов заключили договор: индейцы обеспечивали колонию продовольствием, те взамен не докучали индейцам и не трогали их.

Вероятнее всего, встреча капитана и Покахонтас была как раз во время доставки очередной «дани» колонистам. Ни о какой романтики в отношениях речи не шло.

Несмотря на договорённость, племя и колонисты нередко вступали в конфликты: индейцам было непросто кормить европейцев, да и, вероятно, это задевало их самолюбие. Один из набегов колонистов обернулся бедой для племени: была похищена принцесса.

Заточение Покахонтас

В 1613 году принцесса Покахонтас была обманом заманена на судно колонистов и взята в плен. Англичане требовали освобождения англичан, которые были в плену племени, взамен на освобождение принцессы.

Кроме этого, захватчики требовали провизию и оружие. Вождь племени частично выполнил условия, но англичане обманули его и не отпустили дочь.

К слову, к этому времени Покахонтас была уже замужней женщиной. Её избранником стал Кокум (он тоже упоминается в мультфильме). В столкновении с англичанами Кокум был убит, а их с принцессой дочь была похищена и Покахонтас её не видела с тех пор.

В плену колонистов, дочь индейцев постарались сделать цивилизованной: заставляли носить традиционную одежду англичан, учить их язык и письменность, а также заставили постичь основы религии и насильно крестили под именем Ребекка.

Покахонтас и Джон Рольф

В плену девушка вышла замуж за вдовца – Джона Рольфа. Было ли это решение добровольным – вопрос спорный. На церемонии не присутствовали родственники принцессы, но это событие принесло перемирие и враждующим сторонам: племени и колонистам.

Вскоре Ребекка родила первенца. Поскольку в плену она неоднократно подвергалась насилию, кто был отцом ребёнка не известно, однако супруг записал сына на себя.

В 1616 Джон с женой и сыном поехал в Англию. Он хотел на примере супруги показать, что дикие племена индейцев вполне способны стать цивилизованными.

Именно тут просматривается корыстный мотив Джона: освоение континента щедро финансировалось правительством.

Встреча с Джоном Смитом

Есть свидетельство, что в Англии была мимолётная встреча Покахонтас и Джона Смита. Сам капитан описывал это событие как романтичное и яркое.

Однако согласно историческим сведениям девушка даже не поздоровалась с ним, назвав его мучителем индейского народа.

Внезапная гибель

В 1617 году семья Рольфов готовилась к возвращению из Англии. Но, Покахонтас неожиданно заболела. Неизвестная болезнь стремительно отнимала у неё силы, но Джон принял решение к отправлению.