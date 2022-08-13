В народном календаре 13 августа - Евдокимов день. Православная церковь в эту дату чтит память праведника Евдокима Каппадокиянина. Что нельзя делать 13 августа, cогласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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Евдоким Каппадокиянин считается покровителем дома и семьи, хотя сам праведник дал обет целомудрия и избегал общения с женщинами. В этот день стоит провести время с близкими и навестить могилы умерших родственников. Причем не вздумайте обсуждать усопших в плохом ключе. Ругаться ни с кем также не стоит и лгать, тем более. Это может привести к разладу на долгие времена.

Как считали наши предки, в Евдокимов день плохая идея - делать предложение своей возлюбленной. Девушка можно ответить неискренне, и брак будет несчастливым, заключенным из корысти, а не из любви.

Еще один запрет касается домашних дел. Не стоит планировать уборку, стирку или ремонт. Можно разозлить домового и навлечь на свой дом беду. При этом дачники могут спокойно заниматься земельными делами и собирать урожай: это не запрещается.

Также, согласно народным приметам, 13 августа нельзя ничего поднимать с земли: чужие вещи и особенно деньги.