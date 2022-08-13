Почему американцы считают, что Кеннеди «заказал» Хрущёв

Конспирологических теорий вокруг убийства Джона Кеннеди существует масса. Одна из них намекает на то, что в ликвидации 35-го президента США замешан Советский Союз. Какие для этого основания?

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Секретные документы

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На днях Национальное управление архивов и документации США опубликовало около 1,5 тысяч ранее засекреченных материалов, относящихся к расследованию убийства президента США Джона Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года. Среди документов значатся служебные записки, телеграммы, а также следственные отчеты, подготовленные ЦРУ, ФБР, Государственным департаментом и Пентагоном.

В 1992 году в США был принят закон, согласно которому все документы, касающиеся гибели Джона Кеннеди, должны быть обнародованы в течение 25 лет. Срок истекал в октябре 2017 года. Однако занимавший тогда кресло главы Белого дома Дональд Трамп заблокировал этот законопроект несмотря на то, что часть материалов уже начала рассекречиваться. Президент заявил, что некоторая информация должна и дальше содержаться под грифом «секретно» из соображений национальной безопасности, и чтобы не допустить потенциального ущерба стране.

Все изменилось после того, как в 2020 году президентом США был избран Джо Байден. В декабре 2021 года была рассекречена первая партия документов. Через год Байден обещает обнародовать еще одну часть материалов. Отмечается, что отсрочка необходима для защиты от ущерба военной обороны, разведывательных операций и внешнеполитических отношений.

Перед публикацией документов никто не давал намеков, какие сведения там появятся и могут ли они приоткрыть завесу тайны, которую скрывал убийца Кеннеди Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец. Тем не менее та часть исследователей, которая выражала сомнения по поводу того, что Освальд, согласно выводам комиссии Уоррена, «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи», надеялась узнать что-то новое.

Ли Харви Освальд был задержан через несколько часов после выстрелов в Кеннеди. Он сразу заявил, что «ни в кого не стрелял. <…> Меня задержали, потому что я жил в Советском Союзе. Я просто козёл отпущения!» Несмотря на это молодой человек так и остался единственным обвиняемым в убийстве 35-го президента. Однако предстать перед судом Освальду не было суждено. Через два дня он был застрелен владельцем ночного клуба в Далласе Джеком Руби.

Именно тема возможной причастности СССР к убийству Кеннеди фигурировала в рассекреченных документах. Ли Харви Освальд с октября 1959 по май 1962 года находился в Советском Союзе. Эта поездка планировалась заранее. Истинную цель поездки никто так и не установил. Известно, что на отказ в получении советского гражданства бывший морпех отреагировал довольно резко — вскрыл себе вены, после чего некоторое время был вынужден провести в психиатрической лечебнице. Впоследствии вплоть до своего отъезда он работал токарем на Минском радиозаводе.

За короткое время пребывания на территории Советского Союза Освальд успел жениться на студентке Марине Прусаковой, с которой вернулся в США. У пары родилось двое дочерей. Впоследствии Марину неоднократно допрашивали в связи с предполагаемым участием её мужа в убийстве президента Кеннеди. Сейчас она является гражданкой США и по-прежнему считает, что ее бывший муж ни в чем не виновен.

«Советский след»

Странный визит в СССР, женитьба на русской девушке давали все основания, чтобы найти в убийстве Кеннеди советский след. И это несмотря на то, что официальное расследование причастности кого-либо из советских граждан к этому делу не выявило.

В начале 2021 года в США была опубликована книга «Операция „Дракон“: секретная война Кремля против Америки», авторами которой стали экс-глава ЦРУ Роберт Джеймс Вулси и бывший генерал румынской разведки Ион Пачепа. В ней утверждается, что за заговором против Кеннеди стоял сам Никита Сергеевич Хрущев, который и возложил выполнение поставленной миссии на Освальда.

Американец, согласно такой точке зрения, был завербован советскими спецслужбами еще в 1959 году, когда он служил в Японии. Также Вулси и Пачепа утверждают, что в течение двух лет Освальд передавал в Москву секретные сведения, которые, в частности, позволили в 1960 году сбить американский самолет-разведчик U-2 c пилотом Гэри Пауэрсом.

Причина столь решительного действия якобы объяснялась личной неприязнью Хрущева к Кеннеди. Хотя переписка лидеров Америки и СССР заставляет усомниться в этой версии. Она показывает, что к моменту разрешения Карибского кризиса отношения между главами двух стран были более чем доверительные. Хрущев был последним человеком, кому могла быть выгодна смерть Кеннеди.

В рассекреченных материалах немало сведений, касающихся контактов Освальда с представителями СССР уже после возвращения в США. Так, в одном из документов говорится, что незадолго до преступления Освальд на 6 дней отправился в Мехико, где у него были встречи с кубинскими и советскими агентами и где якобы обсуждался вопрос о выдаче визы. Второй документ рассказывает о встрече Освальда с консулом советского посольства, который, по информации ЦРУ, сотрудничал с «отделом убийств КГБ».

Более интересны материалы, которые попали в американский архив из Канберры. В них утверждается, что примерно за год до убийства Кеннеди в посольство США в Австралии поступил звонок от неизвестного гражданина, который уверял, что власти СССР собираются ликвидировать американского президента и за это якобы назначено вознаграждение в 100 тысяч долларов. Звонивший также утверждал, что помимо СССР здесь замешаны коммунисты Англии, Гонконга и некоторых других стран.

Через два дня после убийства Кеннеди в Канберре раздался еще один странный звонок. Согласно опубликованным материалам, звонивший был поляком, работавшим водителем в посольстве СССР в Австралии. Он заверял, что за трагедией в Далласе 22 ноября 1963 года стояло советское правительство. Так же этот анонимный источник сообщал, что за две недели до покушения на Кеннеди он сопровождал советских дипломатов из Москвы в Сидней, с ними на рейсе якобы находился некий австралиец по кличке «Васил Ту». Позднее, когда стало известно о смерти Джона Кеннеди, со слов анонима, сотрудники советского посольства радостно воскликнули: «Мы добились того, чего хотели!».