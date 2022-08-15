В газете прошлого века нашли сбывшееся предсказание

В американской газете 1963 года нашли предсказание, которое сбылось в XXI веке. Пост со сканом страницы, датируемой 18 апреля 1963 года появился на Reddit.

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Заголовок статьи гласит: "В будущем вы сможете носить телефон в кармане". В самом тексте описана новая технология, согласно которой в далеком будущем люди массово будут пользоваться небольшими телефонами, которые можно будет носить с собой. Экспертом в статье выступил один из менеджеров компании, занимающейся производством телефонов.

stocis / Reddit

В статье говорится, что телефоны в будущем будут использоваться домохозяйками, чтобы они смогли говорить через динамик и не отвлекаться от домашних дал. Также телефонам предрекли то, что они будут похожи на мини-телевизоры, поэтому журналисты назвали их "ТВ-фонами".