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1 час назад

В газете прошлого века нашли сбывшееся предсказание

Мария Каткова

В американской газете 1963 года нашли предсказание, которое сбылось в XXI веке. Пост со сканом страницы, датируемой 18 апреля 1963 года появился на Reddit.

В газете прошлого века нашли сбывшееся предсказание
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Заголовок статьи гласит: "В будущем вы сможете носить телефон в кармане". В самом тексте описана новая технология, согласно которой в далеком будущем люди массово будут пользоваться небольшими телефонами, которые можно будет носить с собой. Экспертом в статье выступил один из менеджеров компании, занимающейся производством телефонов.

stocis / Reddit

В статье говорится, что телефоны в будущем будут использоваться домохозяйками, чтобы они смогли говорить через динамик и не отвлекаться от домашних дал. Также телефонам предрекли то, что они будут похожи на мини-телевизоры, поэтому журналисты назвали их "ТВ-фонами".

Ранее сообщалось, что замужняя женщина обанкротила 18 любовников и попалась.

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