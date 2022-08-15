Кто такие археологи и причем тут Индиана Джонс

Археолог – одна из самых романтичных профессий, часто полная приключений, достаточно вспомнить археолога Индиану Джонса. Это историческая наука, которая позволяет понять, как жили люди в прошлые времена, какими предметами пользовались и как одевались. В России День археолога отмечается 15 августа.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Праздник совершенно не официальный, на государственном уровне никак не закрепленный. Но, может потому очень веселый и не забюрократизированный. Есть две версии его появления, очень забавные, и обе похожи на правду.

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По одной из них все случилось в Новгородской экспедиции еще до Великой Отечественной войны, когда к ее руководителю академику Артемию Арциховскому пришли сотрудники и попросили небольшого отдыха. Тот поинтересовался, а что за праздник такой? «А день рождения коня Македонского Буцефала!», — со смехом ответили те. Не отметить такое было невозможно, да так каждый год и продолжили. Постепенно про Буцефала забыли, а праздник стал Днем археолога.

По другой – связан с днем рождения еще одного виднейшего отечественного археолога Татьяны Пассек. Ее экспедиция стала настоящей кузницей кадров в 1940-1950-е годы. Ученики работали во всех последующих экспедициях по всей стране и разнесли эту традицию. Скорее всего верны обе версии и счастливо наложились одна на другую.

В нашей стране, да, наверное, и в большинстве, археологию относят к историческим дисциплинам, причем следует понимать, что она самостоятельная, археолог отличается от историка как хирург от терапевта — оба вроде медики, но специализации разные. Где-то археологию относят к антропологии, а где-то к социологии. Сравнивают даже с криминалистикой – методы получения данных очень схожи. Но научный мир уверен, что археолог и историк – это неразрывное целое, существование одного без другого невозможно.

ГлагоL

Археология изучает вещественный мир. Это наука о прошлом человечества, которая опирается на памятники культуры. К «культуре» в истории и археологии относят все следы человеческой деятельности того или иного периода. Интерес археологии относится, в основном, ко времени с древнейших времен до средневековья, хотя появилась и «современная археология», которая «копает» уже совсем близкие к нам века.

Историки опираются в основном на письменные и устные источники. Но они охватывают только период, когда появилась письменность или хотя бы изображения, сохранились легенды и предания. А если их нет, а следы жизни народа мы видим, или подозреваем о его существовании, как быть? Ведь вся доступная к изучению история человечества, включая Древний Египет и шумеров, и даже раньше, составляет только 1 (один) процент. Все остальное – так называемые доисторические времена. Тогда остается только копать.

Археологические раскопки в Европе начались в XVIII веке, когда отрыли древнеримский город Геркуланум, погребенный под слоем пепла в 79 году в результате извержения вулкана Везувия. Впервые удалось восстановить картину жизни людей погибших за 1600 лет до начала раскопок (теперь уже почти 2000 лет). Тогда ученые очень ясно осознали какое значение приобретает изучение предметов быта, возникла возможность реконструкции истории. Но об этом ГлагоL подробно расскажет 24 августа, когда будет отмечаться День Везувия – археологический, между прочим, праздник. Хотя и вулканологов тоже.

На сегодня только археологи могут подтвердить историчность многих легенд или древних трактатов. Так случилось с Троей. О существовании этого древнейшего города мы знали из трудов Гомера, древнегреческого поэта, жившего в IX веке до нашей эры. Он описал Троянскую войну, которая даже в его совсем не близкое (древний Рим еще даже не существовал) от нас время уже было легендарным.

ГлагоL

Никто из ученых не верил в эти сказки, поэтому за поиски Трои взялся любитель Генрих Шлиман (кстати, был долгое время русским подданным) и в 1873 году заявил, что нашел Трою. И это оказалось правдой! Так выяснилось, что к легендам и художественным произведениям стоит относиться с уважением, а единственные кто может подтвердить их правоту – археологи.

То же самое относится к еще более древним цивилизациям – Минойской культуре, которая существовала на Крите и была ровесницей самых первых дней Египта. Долгое время про нее знали только из греческих мифов, но археологические раскопки показали, что там все чистая правда, да еще и только часть – реальность даже удивительнее.

Ученые давно уже к мифам и легендам относятся со всем вниманием, ссылки на Библию даже в атеистическое советское время считались ссылками на исторический источник. Другое дело, что к ним надо подходить с осторожностью, отделять художественный вымысел от возможной правды.

Яркий пример миф о Минотавре, человеке с головой быка, который бесчинствовал на том же Крите и которого победил Тезей. Ну разве может хоть как-то быть это правдой?! И тем не менее вполне возможно. Правдоподобную историю рассказал древнегреческий философ Палефат (V век до н. э., ровесник Геродота).

По его словам, жена критского царя Миноса согрешила с юношей фантастической красоты по имени Тавр (бык). У нее родился сын, которого царь не стал убивать, так как он получался сводным братом его собственных детей. Ребенка отдали на воспитание пастухам. От него не скрывали правду, поэтому, когда вырос, и Минос велел прибыть к себе, то испугался, убежал в горы и жил там то ли в пещерах, то ли яме, то ли специально построенной для него тюрьме.

При этом кормили его, запуская животных живыми, он раздирал их и питался, постепенно совсем одичал. Палефат предполагает, что вот также на съедение к нему запускали и приговоренных к смерти. И Минотавр произошло от имени его отца Тавра и царя Миноса. Правда ли это? Узнать сможет только археология, когда обнаружит помещение, где жил этот несчастный.

ГлагоL

В России археология возникла практически одновременно со всей Европой. А. Мартынов в своём учебнике «Археология» указывает, что в XVII веке русские первопроходцы – Поярков, Дежнев, Хабаров — уже описывают археологические памятники в отчетах. Но научная организация археологии происходит только во времена Петра I, он же предпринимал попытки установить охрану исторических мест. «Сии камни хранить вечно!», — распорядился Петр, когда посетил Булгары – древнюю столицу современных татар.