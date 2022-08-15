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3 часа назад

Рыбак в России поймал гигантского сома

Мария Каткова

Рыбак из Перми Константин Болотов поймал гигантского сома на реке Кама. Об этом он сообщил в сообществе "Банда РПК Рыбалка в Пермском крае".

Рыбак в России поймал гигантского сома
Фото: Банда РПК Рыбалка в Пермском крае/ВКонтактеБанда РПК Рыбалка в Пермском крае/ВКонтакте

Он опубликовал несколько фотографий сома, которого поймал в реке Кама. Судя по кадрам, его длина достигает половину роста взрослого мужчины.

Болотов отметил, что заранее готовился к ловле сома, поэтому подготовил несколько разных приманок: от червей до креветок.

В комментариях он предложил угадать вес сома. Однако мнения любителей рыбалки разделились. Большинство предположили, что вес сома составляет от 17 до 21 килограмма.

Ранее сообщалось, что рыба с человеческими зубами шокировала интернет.

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