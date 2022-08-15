Кто такой Анку и почему все боятся его встретить

Согласно бретонской мифологии, Анку является образом самой смерти, однако по другим версиям, он представляет собой демоническую силу. Некоторые народы даже считают его первым умершим ребенком Адама и Евы, который обратился к злым силам и стал служить сатане. Почему все его так боятся встретить и что еще о нем известно, читайте в материале «Рамблера».

О внешнем виде мифического существа ведутся непрекращающиеся споры — по одной версии, Анку представляет из себя изможденного человека (или скелет) с длинными белыми волосами и пустыми глазницами, который появляется на дорогах в телеге, запряженной тощей кобылой. По другой, он похож на злобного старика с длинными тощими руками и когтями, чей визит не сулит ничего хорошего. Некоторые народы также уверяют, что Анку выглядит как обычный человек, а от других его отличает лишь высокий рост и широкополая шляпа, о края которой можно порезаться. Сходятся все только в одном — призрак всегда представляется мужчиной, и никогда — старухой с косой.

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Однако жуткий внешний вид существа — далеко не самое страшное. Согласно легенде, если кто-то встретит на своей дороге Анку, то умрет в течение двух лет, а если призрак окажется на пути в полночь — человеку не прожить дольше месяца. Именно поэтому многие жители северо-запада Франции предпочитали оставаться дома по ночам и избегать пустынных дорог, ведущих к кладбищам, где чаще всего появлялся злой дух смерти.

О правой руке самой Смерти рассказывали не только простые жители деревень, но и поэты и писатели, верившие в существование Анку. В одной из своих работ под названием «Легенда о смерти» бретонский поэт Анатоль ле Бра так описал злого духа:

«Анку — это служитель самой смерти. Он следит за могилами и защищает кладбища. Обычно последний мертвец в году, душу которого забрал Анку, остается со злым духом на весь следующий год и помогает ему в его темных делах, а после его душа навсегда остается в заложниках злых сил».

К слову, этот призрак популярен не только в бретонской мифологии, но и в других странах мира, а в Ирландии даже существует печальная и страшная пословица про злого духа смерти: