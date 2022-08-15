Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Ученые ответили на вопрос: может ли место проживания повлиять на уровень рождаемости?

Inc-News

Ученые из Орегонского Университета, опубликовавшие свое исследование в Jamanetwork утверждают, что женщины, проживающие в более неблагоприятных районах на 20% меньше способны к зачатию.

Может ли место проживания повлиять на уровень рождаемости?
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование проводилось с 2013 по 2019 год, были взято 6356 женщины с одинаковым доходом в семьях и в возрасте от 21 до 45 лет. В период исследования было зарегистрировано 3725 беременностей.

По истечению срока исследования ученые сделали вывод, что даже семьи с высоким доходом и хорошим уровнем образования, но при этом проживающие в плохих районах все же на 20% ниже шанс зачать ребенка.

Таким образом, ученые заявили, что если власти начнут инвестировать в неблагополучные районы, то повысится уровень рождаемости и улучшится демографическая ситуация.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители