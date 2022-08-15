Может ли место проживания повлиять на уровень рождаемости?

Ученые из Орегонского Университета, опубликовавшие свое исследование в Jamanetwork утверждают, что женщины, проживающие в более неблагоприятных районах на 20% меньше способны к зачатию.

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Исследование проводилось с 2013 по 2019 год, были взято 6356 женщины с одинаковым доходом в семьях и в возрасте от 21 до 45 лет. В период исследования было зарегистрировано 3725 беременностей.

По истечению срока исследования ученые сделали вывод, что даже семьи с высоким доходом и хорошим уровнем образования, но при этом проживающие в плохих районах все же на 20% ниже шанс зачать ребенка.