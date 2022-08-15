Успенский пост: даты, питание по дням, что можно и нельзя делать

Успенский пост в 2022 году у православных верующих начался 14 августа. Пост продлится две недели – с 14 по 27 августа. Успенский пост установлен в православии в честь Успения Пресвятой Богородицы. Если верить церковному преданию, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа Божья Матерь закончила свою земную жизнь. Подробнее о том, как соблюдать пост, а также, что можно и что нельзя делать во время Успенского поста – в материале «Рамблера».

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Успенский пост: церковная история

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Первые упоминания об Успенском посте появились еще с V века. Это значит, что верующие соблюдали его с древних времен христианства. Окончательно его даты и сроки были установлены на Константинопольском соборе 1166 года.

На Успенский пост или сразу после приходится три праздника. Первый отмечается 14 августа и зовется Изнесением честных древ Животворящего Креста. В этот день православные христиане вспоминают о традиции Крестного хода в Константинополе, а еще о победе русского князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в XII веке.

Спустя пять дней 19 августа наступает праздник Преображения Господня. Это один из двунадесятых церковных праздников, который повествует верующим о том, как во время молитвы на горе трем ученикам Христа явилась божественная природа Спасителя.

И наконец, по прошествии поста 29 августа наступает день Перенесения Нерукотворного Образа из Едессы в Константинополь. Это праздник в честь изображения Спасителя, что не было написано, а отпечаталось на холсте, которым Иисус вытер лицо.

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Успенский пост: что можно кушать

Успенский пост по строгости уступает только Великому посту, но поскольку он приходится на время сбора урожая, считается, что соблюдать его довольно просто.

Первый день поста – 14 августа – также отмечается Медовый спас, поэтому традиционно в этот день принято выпекать из пшеничного теста постное печенье, щедро поливая его медом, смешанным с толченым маком. Кроме того, из меда и мака многие готовят маковики.

Основное меню постящихся должно состоять из следующих продуктов:

• Крупы

• Фрукты

• Овощи

• Макароны

• Грибы

• Ягоды

• Орехи

• Сухофрукты

• Хлеб

• Мед

• Постная выпечка

В праздник Вознесения Господня (который совпадает с Яблочным спасом) 19 августа разрешается есть рыбу и позволить себе немного красного вина.

По монастырским уставам, понедельник, среда и пятница являются днями сухоядения – разрешены только сырые фрукты и овощи без масла. Во вторник и четверг – вареная пища без масла. В субботу и воскресенье можно употреблять отварные крупы и овощи с добавлением подсолнечного масла, а также несколько глотков вина.

Что нельзя есть в Успенский собор

Как и во время любого поста в период Успенского собора есть ряд ограничений в еде. Согласно церковным правилам, с 14 по 27 августа запрещено употреблять продукты животного происхождения, а именно верующие должны отказаться от мяса и мясных изделий, рыбы, морепродуктов, яиц и молочных продуктов.

Помимо этого, в нечетные дни недели нельзя употреблять горячие напитки вроде чая или кофе. В эти дни стоит ограничиться водой или морсом.

При этом важно помнить, что строгое соблюдение поста носит рекомендательный характер. По состоянию здоровья далеко не все могут полностью отказаться от продуктов животного происхождения, поэтому, принимая решение поститься, не лишним будет проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Что можно и что нельзя делать во время Успенского поста

Помимо физического очищения в период с 14 по 27 августа немаловажную роль также играет очищение духовное. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, поститься должны также глаза, уши, язык и ноги.

Православные верующие должны максимально сократить время, проведенное у телевизора или в интернете. Важно отказаться от развлекательных мероприятий и отложить путешествия.

В течение всего поста мысли и поступки должны быть направлены в позитивное русло. В это время нельзя отказывать в помощи нуждающимся, сплетничать, обсуждать или осуждать других людей. Каждое утро верующий человек должен начинать с молитвы и благодарности Богородице за все, что у него уже есть и что ему дорого.

Кроме того, период Успенского собора благоприятен для походов в храм и освещение ключевых продуктов этого времени – яблок и меда. 14 августа каждому члену семьи нужно съесть по ложке меда и загадать желание. Считается, что благодаря этому ритуалу оно обязательно исполнится.

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Помимо прочего, 19 августа можно провести обряд освещения дома. Разрежьте яблоко на две части, выньте из половинок сердцевину, а затем вставьте туда свечку. Пройдите с зажженной свечей по всему дому, обязательно заходя в самые темные и укромные места, и параллельно читайте молитву. После этого соедините яблоко с расплавившимся воском, крепко свяжите ниткой и унесите подальше от дома. Считается, что таким образом, вся отрицательная энергетика, находившаяся в дома, впитается в плод.

Приметы во время Успенского поста

Если в первый день Успенского поста ветер дует с севера, зима будет холодной. Если с востока – снежной, с запада – мягкой, а с юга – теплой.

Если 20 августа улетают журавли, это говорит о том, что осень будет ранней и дождливой. Если же 23 августа стоит жара, ждите осень теплую и позднюю.

Согласно приметам, январь будет таков, какой будет погода 19 августа. Если 23 августа вода в озерах и реках спокойная, то зима будет морозной и снежной.

Ждать прибыли должен человек, которому в первый день поста при сборе урожая упадет на голову яблоко. Если упадет орех, это тоже сулит удачу.