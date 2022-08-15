«Пусть земля будет пухом»: почему нельзя так говорить

Есть две версии, что означает эта фраза. Согласно обеим у нее языческие корни. Первая версия гласит, что "Пусть земля тебе будет пухом" - это пожелание комфорта после смерти. Язычники считали, что тела и душа остаются едины, даже когда человек умирает. Поэтому в древности возводили гробницы с драгоценностями, оружием, золотом, роскошными одеждами, а также проводили там жертвоприношения, чтобы у умершего все было, в том числе скот. Однако в христианстве считается, что душа после смерти отделяется от тела, она бессмертна. Об ее упокоении человек должен позаботиться заранее, при жизни, а близкие после его кончины должны молиться о спасении души.