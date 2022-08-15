«Пусть земля будет пухом»: почему нельзя так говорить

Фразу "Пусть земля тебе будет пухом" очень часто можно услышать на похоронах от близких умершего. Однако говорить так категорически нельзя. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".
Есть две версии, что означает эта фраза. Согласно обеим у нее языческие корни. Первая версия гласит, что "Пусть земля тебе будет пухом" - это пожелание комфорта после смерти. Язычники считали, что тела и душа остаются едины, даже когда человек умирает. Поэтому в древности возводили гробницы с драгоценностями, оружием, золотом, роскошными одеждами, а также проводили там жертвоприношения, чтобы у умершего все было, в том числе скот. Однако в христианстве считается, что душа после смерти отделяется от тела, она бессмертна. Об ее упокоении человек должен позаботиться заранее, при жизни, а близкие после его кончины должны молиться о спасении души.
Согласно второй версии, "Пусть земля тебе будет пухом" - это проклятие, и так говорили в Древнем Риме, желая покойному самого худшего. Выражение пошло от латинского Sit tibi terra levis, которое римляне писали на надгробии как эпитафию. Можно было также увидеть на могилах аббревиатуру S·T·T·L. Однако никаких прямых доказательств этой версии нет. Предполагается также, что эта латинская фраза выражает философскую мысль о тяжести земли, которая сдавливает тело погребенного.
В православной церкви советуют говорить на похоронах другие фразы: "Царства Небесного" или "Покойся с миром!".