«Вшивый тотализатор» и другие развлечения красноармейцев

На войне происходят не только бои и походы, на ней есть место и рутинным занятиям и простому общению. Вот эти аспекты Великой отечественной войны мы и рассмотрим сегодня

Фото: Русская семерка Русская семерка

Немецкий орднунг

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Вермахт жил по расписанию дня. В воспоминаниях советских фронтовиков можно встретить утверждение, что по началу и окончанию артналёта с вражеской стороны можно было часы сверять. А во время обеда быть спокойным – немцы в это время ни за что атаковать не будут. В этом есть доля преувеличения, но только доля. Распорядок дня упоминается и в письмах немцев домой и в их воспоминаниях.

На войне, кроме как стрелять и умирать, нужно делать массу дел – и на всё нужно время. Например, чистка оружия, от личного до артиллерии или танковых пушек, пополнение патронами, снарядами, заправка топливом. Солдаты вермахта могли совмещать эти процедуры с распитием лёгких спиртных напитков – вина или пива, но напиваться в стельку было нельзя, это считалось серьёзным дисциплинарным проступком и строго каралось.

Было время для писем домой, чтения прессы и занятий спортом. В последнем случае предпочтения отдавались командным играм, в основном – футболу, дошло много фотографий с матчей. Играли также в волейбол, если в расположении части была сетка. Футбол был и зимой, и летом. Иногда играли матчи с соседними частями, но какого-то регулярного первенства не было.

Если верить советским кинофильмам, много времени уходило на ограбление населения, «курка, млеко, яйки!», или на поиски партизан, подпольщиков, евреев и коммунистов. В реальности и тем, и другим занимались специальные немецкие айнзатцкоманды или полицаи из местных, фронтовики в основном брезговали. Хотя есть свидетельства, что и солдатам вермахта доводилось участвовать, скажем, в карательных операциях.

Впрочем, разжиться съестным даже у союзников зазорным не считалось, разве что не силой, а смекалкой. Например, в мемуарах «Откровения немецкого истребителя танков. Танковый стрелок» Клаус Штикельмайер, воевавший с 1944 года на танке Pz. IV в качестве башенного стрелка (наводчика орудия) вспоминает, как экипаж поодиночке ходил обедать к румынам, которым было придано танковое подразделение, пользуясь незнанием союзниками количества танкистов в танке – каждый поел несколько раз.

Коллективно праздновали дни рождения сослуживцев, государственные праздники, Новый год. Организовывалось застолье и какая никакая культурная программа. Занятия сексом были заботой командования, практически повсеместно организовывались походные публичные дома. За годы войны немцы организовали более пятисот домов терпимости, поровну на Восточном и Западном фронтах.

А вот с гигиеной было не всё благополучно. Фактически, помыться можно было только в тазике, нагрев предварительно нужное количество воды. Такая же ситуация была со стиркой – каждый заботился о чистоте сам. Никаких бань и тем более банных дней не было. Хотя наиболее смекалистые офицеры вермахта строили в своих частях бани по образцу, подсмотренному у русских. Вши были всеобщей проблемой.

РККА в часы досуга

Впрочем, будет преувеличением сказать, что в Красной армии не было вшей. Были. Причём, солдаты умудрились и их пристроить к делу: устраивали разного рода соревнования с участием вшей, на кону – сигареты или еда.

В свободную минуту, когда не нужно было заниматься оружием или боеприпасами, солдаты вспоминали дом, мирную жизнь, писали письма, причём часто грамотный боец писал за своих неграмотных сослуживцев, но с их слов. В обе стороны шли посылки, причём бойцы часто получали посылки от совсем незнакомых людей, в рамках шефской помощи, их содержимое также становилось предметом обсуждений.

Эту форму добровольной помощи ГКО СССР урегулировал в 1942 году специальным постановлением N 1768-с «Об улучшении организации доставки по назначению и упорядочению учета подарков, поступающих для Красной армии от населения страны' (объявлено в приказе наркома обороны СССР N 0400 от 20 мая)».

Читали газеты, слушали политинформации, смотрели концерты фронтовых агитбригад или фильмы кинопередвижки, потом обсуждая увиденное.

В первой линии окопов вряд ли можно было регулярно мыться и менять бельё, но вот чуть-чуть от передовой – и за внешним видом солдат строго следили, возложив эти обязанности на старших по званию. Верхнюю одежду чистили сами солдаты, бельё стиралось массово специально банно-прачечными командами. Даже в боевых условиях солдат должен был быть опрятным и побритым. Впрочем, вдвойне это касалось офицеров.

С сентября 1942 года ввели распорядок дня, касавшийся рядового, сержантского состава и офицеров. Последние вставали чуть позже, но и ложились позже.