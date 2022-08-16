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1 час назад

Куда пропал загадочный "остров-призрак" Бермея

Мира Маркина

Крошечный остров Бермея, площадь которого составляла всего 80 квадратных километров, был открыт португальскими мореплавателями в конце XVI века. Тогда же он появился на картах. Но в конце XX века Бермея исчез, после чего получил название "остров-призрак".

Куда пропал загадочный "остров-призрак" Бермея
Фото: unsplashunsplash

Подробнее об этом таинственном географическом событии – в материале "Рамблера".

Тот факт, что остров Бермея действительно существовал в реальности, никто не подвергал сомнению. На многих картах можно найти его точные координаты и очертания. Остров был расположен в Мексиканском заливе, всего в 200 километрах от северо-западного побережья полуострова Юкатан, который принадлежит Мексике. Помимо этого, Бермею окружало множество других мелких островов, которые также были отмечены на картах.

Эти острова обнаружили мореплаватели, отправившиеся в экспедицию в 1997 году, но вместе с тем они принесли другую весть – остров Бермея исчез. При этом люди, жившие неподалеку, как один утверждали, что остров всегда был, и они видели его своими глазами.

Правительство Мексики было в ужасе – шутка ли, внезапно исчез целый кусок суши, принадлежавший стране. Чтобы разобраться в случившемся, в 2009 году Палата депутатов поручила Национальному университету Мексики изучить данный вопрос и раскрыть тайну острова Бермея. По окончании работы ученые смогли дать лишь один ответ – остров действительно исчез.

Но на этом расследование не закончилось. Вскоре мексиканское правительство заявило, что в исчезновении Бермеи виноваты власти США. Дело в том, что остров находился на спорной территории нефтедобычи, на которую также претендовали штаты. По словам одного из мексиканских сенаторов, американские спецслужбы взорвали островок, чтобы открыть себе доступ к нефтяному полю Ойос-де-Дона.

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