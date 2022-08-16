День Антония Римлянина: что нельзя делать 16 августа

16 августа православные верующие отмечают церковный праздник – день Антония Римлянина и Антона Вихровея. Подробнее о том, что можно и что нельзя делать в этот день, а также к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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16 августа не стоит посвящать уборке. В противном случае вы рискуете остаться без материального достатка и благополучия. Вместе с тем лентяйничать тоже нельзя. Лучше всего в этот день сконцентрироваться на работе. Тогда успех придет к вам во всех сферах, а денежное вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Кроме того, в день Антония Римлянина запрещается вступать в ссоры или конфликты – особенно с родственниками. Если пренебречь этим правилом, можно столкнуться с серьезными последствиями.

Приснился хороший сон? Никому не рассказывайте о нем. Считается, что, если вы поделитесь своим приятным сновидением, счастье, произошедшее в нем, не сбудется.

Обратите внимание на погоду 16 августа – какая она сегодня, такой будет и октябрь. Если в этот день пошел дождь, вероятней всего он останется надолго.

Теплый и тихий ветер сулит мягкую зиму. Если в этот день домашняя птица начала менять перья – к ранним холодам. Туман низко стелется? Погода будет теплой.