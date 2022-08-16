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45 минут назад

Женщина сделала татуировку и удивилась ее исчезновению через неделю

Lenta.ru

Женщина сделала татуировку в специализированном салоне и возмутилась ее качеством. Об этом пишет издание Mirror.

Женщина удивилась исчезновению татуировки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Героиня материала, имя которой неизвестно, решила нанести небольшой рисунок в виде ромашки с желтой сердцевиной и белыми лепестками на безымянный палец. Уточняется, что изображение было выполнено без предварительной отрисовки контура темными чернилами. Через неделю клиентка заметила, что татуировка полностью исчезла с кожи.

«Во время сеанса я практически не чувствовала боли, будто игла не касалась кожи. Я даже не заметила, как мастер завершил работу»,

— удивилась она.

Вдобавок, юзерша отметила, что ранее она уже делала маленькие цветные тату на пальцах, и они остаются четкими и яркими на протяжении года. «Специалисты, конечно, предупреждают, что такие рисунки могут быть недолговечными, но не настолько же!» — возмутилась клиентка.

Ранее в августе блогерша Джеки Флорез показала страшные последствия несоблюдения советов мастера по уходу за новой татуировкой. Девушка сделала рисунок в виде дракона на шее, а затем улетела в отпуск в Мексику, несмотря на то, что пребывание под прямыми солнечными лучами, купание в море и загар противопоказаны после сеанса. Вопреки предписаниями специалиста, Флорес отправилась отдыхать на яхте, после чего место татуировки сильно воспалилось и опухло.

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