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3 часа назад

Шокирующая правда о сказке «Спящая красавица», которую вы могли не знать

Мира Маркина

«Спящая красавица» — традиционная европейская сказка, хрестоматийный вариант которой опубликовал Шарль Перро. Знакомая нам версия сказки про Аврору заканчивается свадьбой, однако оказывается у истории есть продолжение. Чем может шокировать это произведение, читайте в материале «Рамблера».

Шокирующая правда о «Спящей красавице», которую вы могли не знать
Фото: Кадр из фильма "Малефисента"Кадр из фильма "Малефисента"

В оригинале принцесса пробуждается через 100 лет, когда принц проникает в ее замок, однако никакого поцелуя любви не было. Девушка очнулась только потому, что пришло время чарам отступить. Молодая пара остается жить в пробужденном ото сна королевстве, у них рождаются двое детей (День и Заря), но юноша никому не рассказывает о своей новоиспеченной семье.

Правда, мать принца догадывается, что тот завел любовную интрижку, и просит сына привезти сноху и детей, чтобы познакомиться с ними. Парень так и делает, а после этого отправляется на войну. Тогда королева приказывает убить внучку, потом — внука и, наконец, жену сына и приготовить их повкуснее.

Однако дворецкий прячет девушку и детей в конюшне, тем самым спасая им жизнь. Королева узнает об этом, ловит красавицу, ее дочь и сына и собирается сварить их в котле, но тут возвращается принц. От стыда людоедка бросается в котел с кипящей водой и умирает в ужасных муках.

А вы знали про эту версию сказки?

Истории,Шарль Перро,
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