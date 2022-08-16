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1 час назад

103-летние сестры поделились необычным секретом долголетия

Мира Маркина

В Великобритании старейшие сестры-близнецы Эльма Харрис и Тельма Бэррет отметили 103-й день рождения. Долгожительницы рассказали, как им удалось сохранить здоровье. Их слова приводит Manchester World.

103-летние сестры поделились необычным секретом долголетия
Фото: unsplash.comunsplash.com

На вечеринке в честь праздника сестры рассказали, что секрет их долголетия прост. Эльма считает, что в жизни должно быть много вкусной еды. Ее сестра, Тельма, рассказала о любимом коктейле из бренди и лимонада, без которого, по словам долгожительницы, она не прожила бы так долго.

Эльма и Тельма родились в британском Стокпорте 3 августа 1919 года. Всю жизнь женщины идут рука об руку. В 14 лет они нашли первую работу – за прилавком магазина. В 21 год (с разницей всего в три месяца) сестры вышли замуж. Даже количество кровных детей у Эльмы и Тельмы одинаковое – обе родили по два ребенка. Только у миссис Харрис пять внуков и шесть правнуков, а у миссис Бэррет на одного правнука меньше.

До вечеринки в честь 103-го дня рождения сестры не виделись два года из-за пандемии COVID-19. Поэтому праздник стал для обеих особенным событием.

Один из самых известных долгожителей планеты — Ли Цинъюнь — родился в 1677 году. "Рамблер" рассказал о его жизни и главном секрете.

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