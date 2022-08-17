Почему кошки виляют задом перед прыжком?

Сегодня мы рассмотрим милую привычку наших питомцев — покачивание попой перед прыжком. Это делают не только домашние кошки: многие крупные животные семейства кошачьих, как львы, тигры, леопарды и ягуары иногда немного приседают перед атакой. Но почему они это делают?

Фото: Petstory Petstory

Как и в случае со множеством других странных повадок животных, существует множество теорий их объясняющих. Однако, истина известна только котам, и они не спешат ее раскрыть. Некоторые ветеринары считают, что виляние задом — это физическая подготовка, которая помогает животным успешно наброситься на жертву и, как следствие, получить необходимую для выживания добычу.

Видео дня

“Когда кошки совершают прыжок, им нужно привести себя в движение, используя обе задние конечности одновременно. Обычно при ходьбе животные чередуют задние лапы, но при прыжках и набрасывании используют обе вместе”,

— рассказывает ветеринар Кэти Гржиб.

Наши мурзики также могут двигаться, чтобы проверить прочность почвы перед прыжком. Если кошка прыгает с рыхлого или каменистого грунта, результаты могут быть самыми разными — от комичных до действительно опасных. Несколько неуверенных перешагиваний для проверки почвы могут помочь совершить успешный прыжок.

"Когда кошки хотят на что-то наброситься, они двигают задними конечностями вперёд-назад, чтобы проверить равновесие. Это помогает им определить, есть ли у них твердая почва под задними лапами для прыжка, и смогут ли они безопасно преодолеть расстояние. Я не встречала свидетельств того, что дикие кошки тоже так делают, но считается, что это поведение может быть врожденным. Поэтому я предполагаю, что все так и происходит — просто в гораздо меньшей степени, чем у домашних кошек",

— говорит Гржиб.

А может быть, покачивание попой — это способ планирования следующих действий?

"Похоже, будто кошки готовят свои мышцы к серьёзной атаке, разрабатывая стратегию с помощью небольших движений передних и задних конечностей — примерно так же, как это делает игрок в гольф при установке клюшки или бэттер, готовящийся к удару",

— говорит ветеринар Меган Э. Херрон.

И это далеко не все теории! Мерилин Кригер, сертифицированный консультант по поведению кошек, также не уверена в точной природе виляния попой кошками, но может поделиться некоторыми догадками на этот счёт.

"Когда кошки охотятся и играют, в их организме происходит выброс дофамина, и это может оказать влияние на их движения, — говорит Кригер. — [Покачивание попой] может дать небольшой выброс энергии для оттачивания атаки. Как только животное поймало добычу, дофамин перестаёт выделяться".

Покачивание попой может дать небольшой выброс энергии для оттачивания атаки

Эксперты до сих пор не знают, является ли подобное поведение кошек выученным или врождённым рефлексом. Хотя игры домашних котят со временем превратились в милое и невинное развлечение, на самом деле они являются продолжением охоты и постоянным источником для тренировок животных в реальной жизни.

"Когда котята играют, они учатся и оттачивают свои навыки, — говорит Кригер. — Они не только тренируются, но и тонизируют свои мышцы".

Если подумать, мы тоже совершаем подобные действия. Бейсболисты, игроки в гольф и спринтеры регулярно разминают мышцы перед началом игры; разминка является важной частью тренировок или занятий спортом. Эти движения могут быть просто человеческой версией кошачьего покачивания попой.

"Я действительно думаю, что мотив такого поведения довольно простой. Одна из целей кошек — разогнуться, разогреть мышцы, сфокусироваться и нацелиться на добычу. Возможно, также играет роль небольшое возбуждение или нервная энергия",