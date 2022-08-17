Проклятие Тамерлана: кого винят в начале ВОВ

Существует легенда о проклятии Тамерлана. Считается, что именно оно стало причиной начала Великой Отечественной войны. В материале “Рамблера” — о том, кем был Тамерлан и какое проклятие он наслал на граждан Советского Союза.

Фото: w0zny/Wikipedia w0zny/Wikipedia

Великий полководец и завоеватель

Видео дня

Тамерлан (Тимур) известен как историческая личность, повлиявшая на ход многих событий. Многие знают его как военачальника и завоевателя. Он совершил походы на Монголию, Индию. Именно под его руководством была разгромлена Золотая Орда и Османское государство.

Однако во время похода на Китай Тамерлан заболел и скончался. Его тело забальзамировали и похоронили в мавзолее в Самарканде. Однако во времена существования Советского Союза его могилу решили потревожить. Так появилась легенда о том, что именно Тамерлан навлек на страну страшную войну.

Что гласит пророчество

16 июня 1941 года начались раскопки могилы Тамерлана, которой руководила группа известных археологов. Спустя несколько дней было принято решение о том, что могилы Тамерлана и его родственников будут вскрыты, что и послужило поводом для легенды. Она гласит, что на внутренней части могилы полководца были начертаны слова:

“Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет”

Из-за этих слов многие были уверены, что именно вскрытие могилы Тамерлана стало толчком к началу Великой Отечественной войны. В этом винили археологов и правительство, которое допустило оплошность и дало разрешение на вскрытие. Однако в правдивости пророчества многие сомневаются.

Статья из газеты «Известия», 22.06.1941

Как придумали миф

Существует несколько версий появления этого мифа. Первая говорит, что во всем оказался виноват оператор, который неправильно перевел строчки на могиле. Когда происходили раскопки, они были зафиксированы видеокамерой. Оператор, который не разбирался в истории и древних языках, перевел надписи по-своему, что породило такой слух. На самом деле, там были написаны имена родственников полководца, а также строчки из Корана.