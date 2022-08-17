Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Проклятие Тамерлана: кого винят в начале ВОВ

Мария Каткова

Существует легенда о проклятии Тамерлана. Считается, что именно оно стало причиной начала Великой Отечественной войны. В материале “Рамблера” — о том, кем был Тамерлан и какое проклятие он наслал на граждан Советского Союза.

Проклятие Тамерлана: кого винят в начале ВОВ
Фото: w0zny/Wikipediaw0zny/Wikipedia

Великий полководец и завоеватель

Видео дня

Тамерлан (Тимур) известен как историческая личность, повлиявшая на ход многих событий. Многие знают его как военачальника и завоевателя. Он совершил походы на Монголию, Индию. Именно под его руководством была разгромлена Золотая Орда и Османское государство.

Однако во время похода на Китай Тамерлан заболел и скончался. Его тело забальзамировали и похоронили в мавзолее в Самарканде. Однако во времена существования Советского Союза его могилу решили потревожить. Так появилась легенда о том, что именно Тамерлан навлек на страну страшную войну.

Что гласит пророчество

16 июня 1941 года начались раскопки могилы Тамерлана, которой руководила группа известных археологов. Спустя несколько дней было принято решение о том, что могилы Тамерлана и его родственников будут вскрыты, что и послужило поводом для легенды. Она гласит, что на внутренней части могилы полководца были начертаны слова:

“Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет”

Из-за этих слов многие были уверены, что именно вскрытие могилы Тамерлана стало толчком к началу Великой Отечественной войны. В этом винили археологов и правительство, которое допустило оплошность и дало разрешение на вскрытие. Однако в правдивости пророчества многие сомневаются.

Статья из газеты «Известия», 22.06.1941

Как придумали миф

Существует несколько версий появления этого мифа. Первая говорит, что во всем оказался виноват оператор, который неправильно перевел строчки на могиле. Когда происходили раскопки, они были зафиксированы видеокамерой. Оператор, который не разбирался в истории и древних языках, перевел надписи по-своему, что породило такой слух. На самом деле, там были написаны имена родственников полководца, а также строчки из Корана.

Другая версия гласит, что легенда о проклятии Тамерлана появилась уже после войны, так как люди были потрясены масштабами разрушений. Поэтому, чтобы как-то связать исторические события с другими вещами, происходившими в 1941 году, некоторые начали придумывать небылицы и по-своему трактовать события.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители