Поднимите юбку: 5 советов, как спастись от медведя

Многие люди не только уезжают на море летом, но и живут на дачах, а также ходят в небольшие походы с палатками. Там-то их и может подстерегать опасность в виде животных. Встреча с медведем может считаться одним из самых страшных событий. "Рамблер" расскажет, что нужно делать в этом случае.

Фото: unsplash unsplash

Если вы встретили медведя, вам нужно быстро понять, пытается ли медведь защищаться или он охотится на вас. Это необходимо для осознания, сможете ли вы убедить медведя в том, что вас не стоит бояться или он видит в вас добычу.

Видео дня

Сохраняйте трезвость ума и спокойствие

Чтобы выжить, придется взять себя в руки. Поддавшись панике, вы перестанете понимать, что вы делаете и будете вести себя как добыча. Старайтесь не двигаться и вести себя спокойно, когда медведь начнет пугать вас. Если медведь поймет, что вы недвижимы, он может уйти. Иногда они делают несколько агрессивных выпадов, чтобы проверить противника. Здесь нужно одновременно оставаться спокойным и быть готовым к нападению. Первым нападать нельзя.

Станьте больше

Попытайтесь показаться больше, чем вы есть на самом деле. Поднимите руки над головой, расставьте ноги шире, но так, чтобы вы могли стоять устойчиво. Можно поднять куртку над головой или юбку, чтобы казаться выше. Однако так вы оголяете тело и это тоже риск. Например, если у вас рюкзак на спине, то снимать его не надо. Любое мешканье будет вам во вред.

Не смотрите в глаза

Не смотрите медведю в глаза. Зрительный контакт медведи воспринимают как угрозу, и это может спровоцировать нападение. Однако в то же время старайтесь все время держать медведя в поле зрения и следить за тем, что он делает.

Не кричите

Громкие звуки способны отпугнуть медведя, но это работает не всегда. Маленькие медведи боятся шума, но большие могут и не отреагировать. Медведя можно отпугнуть неестественным шумом, например, звуком металла. Некоторые люди советуют начать кричать, но крик может наоборот заинтересовать животное.

Свет

В ночное время ослепите медведя ярким фонарем или лампой, особенно если медведь забрел к вам в лагерь. Даже вспышка камеры способна на какое-то время ослепить медведя в темноте.

Забудьте про общепринятые советы

Бежать от медведя бесполезно, так как он развивает скорость до 64 километров в час, поэтому постарайтесь не провоцировать животное. Кстати, если медведь заинтересуется вами, то он найдет вас даже в палатке, поэтому прятаться там тоже не стоит. Некоторые медведи могут спокойно забраться на дерево или повалить его, поэтому действовать необходимо по ситуации.

Отбивайтесь тем, что у вас есть

Если ваша жизнь в опасности, нужно делать все возможное, чтобы выжить. Возьмите палку или камень, несмотря на то, что медведь сильный, его можно ранить. При правильном ударе в морду может произойти кровоизлияние, провоцирующее припадок. Наносите прямые удары ногами, таким способом пользуются полицейские. Как только медведь замедлится, уходите. Перцовый баллончик может помочь вам в момент нападения медведя на вас, но он также может и разозлить зверя.