Попытка блогерши переделать тату закончилась больницей

TikTok-блогер (@julimoreno) обратилась в один из самых известных тату-салонов Майами в надежде сделать перекрытие неудачной татуировки. Однако оказанная ей услуга закончилась госпитализацией, о чем девушка рассказала в видеоролике.

Фото: unsplash.com unsplash.com

На щиколотку 25-летней Джули Морено ранее была нанесена татуировка с изображением всевидящего ока. Однако вскоре рисунок стал раздражать девушку, и та решила заняться его “перекрытием”. Мастер в тату-салоне предложил Джули превратить ненавистное “око” в цветок подсолнечника и тем самым закрыть неудачную татуировку. Тиктокерша согласилась.

Кадр: @julimoreno / TikTok

Несколько часов спустя после сеанса нога Джули сильно опухла, на коже появились волдыри. Девушка решила, что подобная реакция могла быть последствием занесенной ей инфекции и обратилась в больницу.

Джули оформила больничный лист. Девушка ходила на костылях до тех пор, пока отек не спал. У сотрудников злополучного тату-салона блогерша не нашла поддержки: те обвинили ее в отсутствии должного ухода за татуировкой, которое и привело к плачевным последствиям.