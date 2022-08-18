Попытка блогерши переделать тату закончилась больницей

TikTok-блогер (@julimoreno) обратилась в один из самых известных тату-салонов Майами в надежде сделать перекрытие неудачной татуировки. Однако оказанная ей услуга закончилась госпитализацией, о чем девушка рассказала в видеоролике.
На щиколотку 25-летней Джули Морено ранее была нанесена татуировка с изображением всевидящего ока. Однако вскоре рисунок стал раздражать девушку, и та решила заняться его “перекрытием”. Мастер в тату-салоне предложил Джули превратить ненавистное “око” в цветок подсолнечника и тем самым закрыть неудачную татуировку. Тиктокерша согласилась.
Несколько часов спустя после сеанса нога Джули сильно опухла, на коже появились волдыри. Девушка решила, что подобная реакция могла быть последствием занесенной ей инфекции и обратилась в больницу.
Джули оформила больничный лист. Девушка ходила на костылях до тех пор, пока отек не спал. У сотрудников злополучного тату-салона блогерша не нашла поддержки: те обвинили ее в отсутствии должного ухода за татуировкой, которое и привело к плачевным последствиям.
Ранее “Рамблер” рассказывал о двух мальчиках, для которых татуировка хной превратилась в пожизненные шрамы.