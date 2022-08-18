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2 часа назад

Попытка блогерши переделать тату закончилась больницей

Мира Маркина

TikTok-блогер (@julimoreno) обратилась в один из самых известных тату-салонов Майами в надежде сделать перекрытие неудачной татуировки. Однако оказанная ей услуга закончилась госпитализацией, о чем девушка рассказала в видеоролике.

Попытка блогерши переделать тату закончилась больницей
Фото: unsplash.comunsplash.com

На щиколотку 25-летней Джули Морено ранее была нанесена татуировка с изображением всевидящего ока. Однако вскоре рисунок стал раздражать девушку, и та решила заняться его “перекрытием”. Мастер в тату-салоне предложил Джули превратить ненавистное “око” в цветок подсолнечника и тем самым закрыть неудачную татуировку. Тиктокерша согласилась.

Кадр: @julimoreno / TikTok

Несколько часов спустя после сеанса нога Джули сильно опухла, на коже появились волдыри. Девушка решила, что подобная реакция могла быть последствием занесенной ей инфекции и обратилась в больницу.

Джули оформила больничный лист. Девушка ходила на костылях до тех пор, пока отек не спал. У сотрудников злополучного тату-салона блогерша не нашла поддержки: те обвинили ее в отсутствии должного ухода за татуировкой, которое и привело к плачевным последствиям.

Ранее “Рамблер” рассказывал о двух мальчиках, для которых татуировка хной превратилась в пожизненные шрамы.

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