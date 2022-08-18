Что нельзя делать 18 августа

В народном календаре 18 августа - Евстигнеев день. В эту дату православные чтят память святого Евстигнея Антиохийского. По легендам он принял мученическую смерть, отстаивая христианскую веру. Что нельзя делать в день Евстигнея Житника, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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18 августа не стоит вести важные переговоры и заключать сделки, как по работе, так и в личных сделках: можно оказаться обманутым и не получить желаемого.

Наши предки верили, что в Евстигнеев день не стоит рассказывать кому-то свои секреты и быть слишком откровенным: например, хвастаться своими успехами или, наоборот, жаловаться на жизненную несправедливость и проблемы со здоровьем. Это может привлечь беды в тройном объеме. Также нельзя быть чересчур разговорчивым с коллегами в этот день. Болтливость на работе приведет к неожиданным неприятностям, так что лучше лишний раз помалкивать.

В день Евстигнея Житника есть и запреты, касающиеся хозяек. Старинные приметы гласят, что 18 августа нельзя оставлять открытой посуду с едой: кастрюли, сковородки и другую тару. Еще один странный запрет - нельзя есть яйца в сыром виде. Считается, что в них таится нечисть. Злые силы можно встретить и на вечерней прогулке. Поэтому не рекомендуется выходить на улицу в полночь, чтобы не столкнуться с бесами.