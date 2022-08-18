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1 час назад

Мужчина выжил после удара молнии и приобрел способность предсказывать погоду

Lenta.ru

Житель австралийского штата Квинсленд, выживший после удара молнии, утверждает, что с тех пор приобрел способность предсказывать погоду. Об этом сообщает Nine News.

Мужчина после удара молнии научился предсказывать погоду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Семь лет назад австралиец Кристофер Грин, которому сейчас 31 год, вместе женой повез к врачу дочб, которую укусила оса. По дороге семья увидела, что сгущаются тучи. Когда они вышли из медицинского центра, начался ливень.

«Я помогал жене посадить дочь на заднее сиденье машины и держал зонт с деревянной ручкой. Кончик указательного пальца лежал на металлической части зонта»,

— вспоминает мужчина. В этот момент в него ударила молния.

«Это было похоже на ослепительную вспышку, после чего я отключился»,

— утверждает он. Жена побежала за помощью в медицинский центр.

Грин очнулся в больнице. Он не понимал, где находится, и не помнил, что произошло. И он, и его жена были в шоке. Врачи понаблюдали за его состоянием и на следующий день выписали из больницы.

После удара прошло несколько дней, но мужчина продолжал ощущать покалывание в руке. Теперь он считает, что оно помогает ему предсказывать погоду: перед грозой покалывание усиливается, и рука начинает болеть.

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