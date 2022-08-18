Мужчина после удара молнии научился предсказывать погоду

Житель австралийского штата Квинсленд, выживший после удара молнии, утверждает, что с тех пор приобрел способность предсказывать погоду. Об этом сообщает Nine News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Семь лет назад австралиец Кристофер Грин, которому сейчас 31 год, вместе женой повез к врачу дочб, которую укусила оса. По дороге семья увидела, что сгущаются тучи. Когда они вышли из медицинского центра, начался ливень.

«Я помогал жене посадить дочь на заднее сиденье машины и держал зонт с деревянной ручкой. Кончик указательного пальца лежал на металлической части зонта»,

— вспоминает мужчина. В этот момент в него ударила молния.

«Это было похоже на ослепительную вспышку, после чего я отключился»,

— утверждает он. Жена побежала за помощью в медицинский центр.

Грин очнулся в больнице. Он не понимал, где находится, и не помнил, что произошло. И он, и его жена были в шоке. Врачи понаблюдали за его состоянием и на следующий день выписали из больницы.