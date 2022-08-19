Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
3 часа назад

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Мира Маркина

По народному календарю 19 августа отмечается один из главных праздников урожая - Яблочный Спас. Православная церковь в этот день отмечает Преображение Господне, когда последователи Иисуса Христоса узнали, что он – Сын Божий. Какие приметы связаны с этой датой и что нельзя делать, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать на Яблочный Спас
Фото: pxhere.compxhere.com

Наши предки были убеждены, что, если на Яблочный Спас съесть освященное яблоко, проще будет попасть в рай. Также откусывая его, загадайте желание. Согласно приметам, оно обязательно исполнится. Если есть яблоки с медом в этот день, у вас будет целый год крепкое здоровье. При этом, если съесть не освященное в церкви яблоко, это может негативно сказаться на здоровье в виде головокружений и тошноты.

На Яблочный Спас запрещается работать, убираться, шить, стирать и делать любые другие бытовые дела. Единственное, что разрешено, - это готовить. В народе работа в этот день считалась большим грехом.

Нельзя 19 августа и убивать насекомых: комаров, мошек, жуков и мух. Это считается плохой приметой. Две севшие за день на человека мухи предвещают ему удачу и богатство. При этом важно не сгонять их, а дождаться, пока они сами улетят.

Также на Яблочный Спас не стоит ходить в баню и особенно мочить голову. Это может привести к обилию негативных мыслей. Женщинам лучше в этот день не красить волосы. Если нарушить запрет, можно попасть под чужое влияние, что опасно последствиями. Еще, согласно приметам, 19 августа стоит воздержаться от купания в реках. Как считали наши предки, человека могут утянуть под воду русалки.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители