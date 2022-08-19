Что нельзя делать на Яблочный Спас

По народному календарю 19 августа отмечается один из главных праздников урожая - Яблочный Спас. Православная церковь в этот день отмечает Преображение Господне, когда последователи Иисуса Христоса узнали, что он – Сын Божий. Какие приметы связаны с этой датой и что нельзя делать, рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки были убеждены, что, если на Яблочный Спас съесть освященное яблоко, проще будет попасть в рай. Также откусывая его, загадайте желание. Согласно приметам, оно обязательно исполнится. Если есть яблоки с медом в этот день, у вас будет целый год крепкое здоровье. При этом, если съесть не освященное в церкви яблоко, это может негативно сказаться на здоровье в виде головокружений и тошноты.

На Яблочный Спас запрещается работать, убираться, шить, стирать и делать любые другие бытовые дела. Единственное, что разрешено, - это готовить. В народе работа в этот день считалась большим грехом.

Нельзя 19 августа и убивать насекомых: комаров, мошек, жуков и мух. Это считается плохой приметой. Две севшие за день на человека мухи предвещают ему удачу и богатство. При этом важно не сгонять их, а дождаться, пока они сами улетят.