Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
2 часа назад

Пользователи вспомнили стоимость взвешивания на уличных весах в СССР

Мослента

Советские фотографии уличных весов натолкнули россиян на воспоминания. Соответствующей подборкой снимков поделился один из пользователей «ВКонтакте».

Пользователи вспомнили стоимость взвешивания на весах в СССР
Фото: МослентаМослента

В СССР нередко можно было увидеть напольные весы в местах скопления людей. С помощью них можно было измерить и вес, и рост. Замеры производились либо медсестрами, либо обычными работниками.

Комментаторы вспомнили, что в середине 1970-х годов узнать свои параметры можно было за четыре копейки. Со временем стоимость услуги выросла до 20 копеек.

«У меня была любимая тетенька у метро "Октябрьская", рядом с которой я часто ждал свою тогдашнюю девушку. Редко удавалось уйти без взвешивания», — рассказал один из фолловеров.

Некоторые одобрили практику установки весов в общественных местах.

«Опять же, рабочие места были для "менеджеров" по взвешиванию. И люди имели возможность контролировать свои аппетиты», — перечислил плюсы один из участников дискуссии.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители