Пользователи вспомнили стоимость взвешивания на весах в СССР

Советские фотографии уличных весов натолкнули россиян на воспоминания. Соответствующей подборкой снимков поделился один из пользователей «ВКонтакте».
В СССР нередко можно было увидеть напольные весы в местах скопления людей. С помощью них можно было измерить и вес, и рост. Замеры производились либо медсестрами, либо обычными работниками.
Комментаторы вспомнили, что в середине 1970-х годов узнать свои параметры можно было за четыре копейки. Со временем стоимость услуги выросла до 20 копеек.
«У меня была любимая тетенька у метро "Октябрьская", рядом с которой я часто ждал свою тогдашнюю девушку. Редко удавалось уйти без взвешивания», — рассказал один из фолловеров.
Некоторые одобрили практику установки весов в общественных местах.
«Опять же, рабочие места были для "менеджеров" по взвешиванию. И люди имели возможность контролировать свои аппетиты», — перечислил плюсы один из участников дискуссии.