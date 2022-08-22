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44 минуты назад

Англичанка родила близнецов с разными цветом кожи

Мир24

Жительница британского Ноттингема Шантель Бротон родила близнецов – светлокожего сына и темнокожую дочь, пишет таблоид The Daily Mail.

Англичанка родила близнецов с разными цветом кожи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

29-летняя медсестра Шантель Бротон поначалу даже не поверила, что это ее дети. Когда весной женщину привезли в роддом Ноттингема, то сперва появился на свет сын Айон со светлой кожей и зелеными глазами, а потом дочь Азира, у которой кожа была гораздо темнее, чем у брата, при этом глаза были карими.

По словам медиков, вероятность родить двух близнецов с кожей разного цвета равна одному на миллион. Оказалось, что муж Шантель наполовину шотландец, наполовину ямаец, при этом молодой матери дедушка по материнской линии –- уроженец Нигерии.

«Я рада, что они остались такими, какие они есть, – нашей собственной уникальной маленькой семьей. Азира спокойна и расслаблена, а вот Айону нужно уделять много внимания: он всегда хочет, чтобы его качали», – рассказала британка.

По словам экспертов, цвет кожи – яркий пример генетического влияния. Все дело в количестве пигмента меланина, обнаруженного в клетках кожи. Это количество предопределено генетической программой каждой клетки. Существует огромное количество различных цветов кожи, известных как фенотипы. Они варьируются от черного, темно-коричневого, коричневого и светло-коричневого до белого. Чем больше меланина в генах каждого родителя, тем темнее будет этот человек. Цвет ребенка обычно зависит от преобладающего количества меланина у родителей.

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