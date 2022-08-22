Сколько спутников размером с Луну могла бы «выдержать» Земля

Но менее крупные планеты, такие как Земля или Марс, не могут похвастаться чем-то подобным. Например, у Красной планеты всего два естественных спутника, а у Земли — один.

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Учёные решили выяснить, а сколько максимум лун могло бы быть у нашей планеты? Главным критерием было то, что они не должны были бы изменить её орбиту.

В предыдущей работе я изучал «упаковку» двойной системы альфы Центавра. Тогда мы научились оценивать число планет, которые могли бы стабильно существовать в обитаемой зоне звезды <...> Теперь же мои коллеги задали границы для спутников Земли, что позволило использовать те же динамические формулы.

— Билл Куорлес, один из авторов новой работы.