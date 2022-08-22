Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Сколько еще спутников размером с Луну могла бы «выдержать» Земля

Ferra.ru

Но менее крупные планеты, такие как Земля или Марс, не могут похвастаться чем-то подобным. Например, у Красной планеты всего два естественных спутника, а у Земли — один.

Сколько спутников размером с Луну могла бы «выдержать» Земля
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные решили выяснить, а сколько максимум лун могло бы быть у нашей планеты? Главным критерием было то, что они не должны были бы изменить её орбиту.

В предыдущей работе я изучал «упаковку» двойной системы альфы Центавра. Тогда мы научились оценивать число планет, которые могли бы стабильно существовать в обитаемой зоне звезды <...> Теперь же мои коллеги задали границы для спутников Земли, что позволило использовать те же динамические формулы.

— Билл Куорлес, один из авторов новой работы.

Расчёты продемонстрировали, что Земля могла бы удерживать разное число спутников, в зависимости от их массы. Так, если бы их размер был сопоставим с Луной, то тогда речь могла бы идти о четырёх небесных телах.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители