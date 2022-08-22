Радио Шансон и «Демография» запустили «Гимн активного долголетия»

«Инна Николаевна - это наглядный пример того, что жизнь на пенсии может быть яркой и интересной. Последние годы в нашем обществе активно развенчиваются стереотипы в отношении людей пожилого возраста. Это не немощные старички, сидящие с утра до вечера на лавочках во дворе, а энергичные и увлеченные люди. Они путешествуют, осваивают современные гаджеты, занимаются спортом и различным творчеством. И в этом их поддерживают мероприятия нацпроекта «Демография», - подчеркнула Пастухова.