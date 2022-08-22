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27 минут назад

Радио Шансон и нацпроект «Демография» запустили конкурс «Гимн активного долголетия»

Мира Маркина

Радио Шансон и национальный проект «Демография» начали принимать заявки на творческий конкурс «Гимн активного долголетия», победитель которого сможет услышать свое стихотворение в радиоэфире. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Радио Шансон и «Демография» запустили «Гимн активного долголетия»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Принять участие в конкурсе пригласили россиян от 55 лет и старше. Заявки можно присылать по 30 сентября включительно, а победитель будет объявлен 7 октября.

Участникам необходимо прислать свои произведения, посвященные активному долголетию и здоровому образу жизни, на сайт конкурса gimn.radioshanson.ru. Стихотворение должно быть написано в форме песни и иметь структуру «куплет+припев».

Стихотворение победителя будет положено на музыку и прозвучит в эфире Радио Шансон.

Автор песенных стихов, набравшего больше всего лайков на сайте gimn.radioshanson.ru, получит приз зрительских симпатий.

Повышение качества жизни старшего поколения и популяризация активного долголетия – важные задачи, которые решаются благодаря национальному проекту «Демография».

Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова рассказала историю землячки - пенсионерки-путешественницы Инны Николаевны Петровой.

84-летняя женщина уже несколько лет живет в пансионате «Ветеран», но не отказывается от активной жизни. На пенсии она посетила больше 50 городов и публикует заметки о своих путешествиях в красноярских СМИ.

«Инна Николаевна - это наглядный пример того, что жизнь на пенсии может быть яркой и интересной. Последние годы в нашем обществе активно развенчиваются стереотипы в отношении людей пожилого возраста. Это не немощные старички, сидящие с утра до вечера на лавочках во дворе, а энергичные и увлеченные люди. Они путешествуют, осваивают современные гаджеты, занимаются спортом и различным творчеством. И в этом их поддерживают мероприятия нацпроекта «Демография», - подчеркнула Пастухова.

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