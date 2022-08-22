День Матфея: что нельзя делать 22 августа

Православная церковь 22 августа чтит память апостола Матфия, одного из учеников Иисуса Христа. В народном же календаре этот день прозвали днем Матфея Змеесоса.

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Название дня связано с древним поверьем, согласно которому именно 22 августа к коровьему вымени присасывались змеи, забирая все молоко. В связи с этим коров старались не выводить на пастбища в течение всего дня.

Также на Руси считали, что именно с Матфеева дня начинает подступать осень – чаще всего воздух к этому моменту становился уже довольно прохладным, а дожди частыми и холодными.

В этот день запрещалось активно работать или начинать какие-то ответственные дела, торопиться и суетиться, хвалиться своими успехами. Также не стоило надевать украшения, выбирать черный цвет в одежде, и смотреть на луну – можно было сглазить свое положение и подпортить здоровье.

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