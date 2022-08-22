Соцсети удивил старинный способ пить кока-колу с мороженым

В США сотрудник закусочной, которая работает уже 97 лет, показал, как раньше пили кока-колу. Налив напиток в стакан, мужчина добавил сверху шарик пломбира, чтобы мороженое и газировка смешали свои вкусы. Позже видео с традиционным рецептом разошлось по соцсетям, удивив пользователей соцсетей.