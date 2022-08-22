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2 часа назад

Соцсети удивил старинный способ пить кока-колу с мороженым

Газета.Ru

Пользователей соцсетей удивил старый способ пить кока-колу, пишет NDTV. Оказывается, раньше в газировку добавляли ванильное мороженое.

Соцсети удивил старинный способ пить кока-колу с мороженым
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

В США сотрудник закусочной, которая работает уже 97 лет, показал, как раньше пили кока-колу. Налив напиток в стакан, мужчина добавил сверху шарик пломбира, чтобы мороженое и газировка смешали свои вкусы. Позже видео с традиционным рецептом разошлось по соцсетям, удивив пользователей соцсетей.

«Lexington Candy Shop — это 97-летняя закусочная в Верхнем Ист-Сайде, где до сих пор наливают кока-колу старомодным способом», — говорится в описании к видео.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от кока-колы с мороженым. Комментаторы признались: теперь сладкую газировку они будут пить только так.

«Это выглядит чертовски великолепно», — пишут люди.

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