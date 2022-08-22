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2 часа назад

Сотни уток устроили хоровод вокруг машины, перекрыв движение по шоссе

Газета.Ru

В сети завирусилось видео со стаей уток, окруживших машину и перекрывших движение, пишет NDTV.

Сотни уток устроили хоровод вокруг машины, перекрыв шоссе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пока водитель ждал, когда утки улетят, другие участники дорожного движения снимали происходящее на видео. На кадрах видно, как сотни птиц окружили автомобиль и устроили вокруг него хоровод, полностью перекрыв движение по шоссе. После того, как ролик был опубликован в интернете, он быстро разошелся по соцсетям.

По словам комментаторов, такого нашествия уток они еще не видели. Люди стали гадать, что могло привлечь уток и рассуждать, что делать водителям в подобных ситуациях.

«Не эксперт по уткам, но похоже, что каждая утка просто следует за предыдущей, что и образует хоровод», — предположил один из зрителей.

Впрочем, большинство участников обсуждения отнеслись к происходящему с юмором.

«Почему вы сегодня опоздали?», — пошутили в комментариях.

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