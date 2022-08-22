Сотни уток устроили хоровод вокруг машины, перекрыв шоссе

Пока водитель ждал, когда утки улетят, другие участники дорожного движения снимали происходящее на видео. На кадрах видно, как сотни птиц окружили автомобиль и устроили вокруг него хоровод, полностью перекрыв движение по шоссе. После того, как ролик был опубликован в интернете, он быстро разошелся по соцсетям.