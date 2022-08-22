Сотни уток устроили хоровод вокруг машины, перекрыв шоссе

В сети завирусилось видео со стаей уток, окруживших машину и перекрывших движение, пишет NDTV.
Пока водитель ждал, когда утки улетят, другие участники дорожного движения снимали происходящее на видео. На кадрах видно, как сотни птиц окружили автомобиль и устроили вокруг него хоровод, полностью перекрыв движение по шоссе. После того, как ролик был опубликован в интернете, он быстро разошелся по соцсетям.
По словам комментаторов, такого нашествия уток они еще не видели. Люди стали гадать, что могло привлечь уток и рассуждать, что делать водителям в подобных ситуациях.
«Не эксперт по уткам, но похоже, что каждая утка просто следует за предыдущей, что и образует хоровод», — предположил один из зрителей.
Впрочем, большинство участников обсуждения отнеслись к происходящему с юмором.
«Почему вы сегодня опоздали?», — пошутили в комментариях.