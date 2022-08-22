Что случится, когда Солнце умрёт

Фаза горения водорода. За одну секунду Солнце из 600 миллионов тонн водорода создаёт четыре миллиона тонн энергии, а всё остальное превращается в гелиевый «пепел». Считается, что Солнце сейчас стало на 30 % ярче, чем было когда-то. Эксперты предполагают, что в течение следующего миллиарда лет оно станет ярче ещё на 10 %. В результате температура на Земле повысится, что приведёт к таянию льда и нагреванию океанов. Через 3,5 миллиарда лет, когда Солнце будет на 40 % ярче, на нашей планете исчезнет атмосфера, ледяные шапки полностью растают, а океаны - закипят. В результате этого Земля станет сухой и безжизненной. Субгигантская фаза. Примерно через пять миллиардов лет Солнце израсходует весь водород, который есть в его ядре. Далее ядро станет со временем сжиматься и уплотняться, а его температура возрастёт. В итоге это приведёт к воспламенению водорода, находящегося вне ядра. После этого Солнце само по себе увеличится в два-три раза и превратится в сверхгигантскую звезду. Фаза красного гиганта. Постепенно Солнце станет огромным светящимся объектом под названием «красный гигант». Подобные звёзды могут иметь размер, превышающий размеры нынешнего Солнца в 100-1000 раз. Также температура поверхности Солнца снизится до 3000°C. После этого Солнце полностью поглотит Венеру и Меркурий и может достичь Земли. Тем не менее есть шансы, что наша планета не будет полностью уничтожена, так как Солнце всё это время будет терять массу (останется в итоге максимум 65-70 % от всей массы). Ядро же Солнца будет становиться всё меньше и горячее. А через 12 миллиардов лет после образования Солнца случится новая ядерная реакция. Новый красный гигант. Ядро Солнца станет сжиматься до тех пор, пока его температура не достигнет примерно 100 миллионов °C. Это позволит зажечь гелий, но гореть он будет не так долго - около 100 миллионов лет. В результате этого Солнце вновь расширится. Планетарная туманность. На этом этапе ядро снова начнёт сжиматься. По мере того как гелий будет расходоваться, внешние слои Солнца станут выталкиваться и исчезать в космосе. В итоге спустя 12,5 миллиарда лет после образования Солнца останется лишь половина его изначальной массы. Расширяющиеся внешние слои станут освещаться ядром, создавая светящееся космическое облако - планетарную туманность. Белый карлик. После исчезновения всех внешних слоёв Солнца от него останется лишь горячее плотное ядро, которое называют белым карликом. Большая часть тепла будет удерживаться внутри этого объекта и его нужны будут десятки-сотни миллиардов лет, чтобы остыть. Чёрный карлик. Когда белый карлик израсходует всю энергию, он превратится в безжизненного чёрного карлика. Сейчас учёные лишь предполагают существование таких объектов, так как Вселенная ещё не так стара, чтобы их создать.

Солнце было создано примерно 4,6 миллиарда лет назад. Считается, что просуществует оно ещё где-то 4,5–5,5 млрд лет. Астрономы полагают, что жизнь Солнца будет развиваться по следующему сценарию.