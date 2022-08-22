Что случится, когда Солнце умрёт

Солнце было создано примерно 4,6 миллиарда лет назад. Считается, что просуществует оно ещё где-то 4,5–5,5 млрд лет. Астрономы полагают, что жизнь Солнца будет развиваться по следующему сценарию.
- Фаза горения водорода. За одну секунду Солнце из 600 миллионов тонн водорода создаёт четыре миллиона тонн энергии, а всё остальное превращается в гелиевый «пепел». Считается, что Солнце сейчас стало на 30 % ярче, чем было когда-то. Эксперты предполагают, что в течение следующего миллиарда лет оно станет ярче ещё на 10 %. В результате температура на Земле повысится, что приведёт к таянию льда и нагреванию океанов. Через 3,5 миллиарда лет, когда Солнце будет на 40 % ярче, на нашей планете исчезнет атмосфера, ледяные шапки полностью растают, а океаны - закипят. В результате этого Земля станет сухой и безжизненной.
- Субгигантская фаза. Примерно через пять миллиардов лет Солнце израсходует весь водород, который есть в его ядре. Далее ядро станет со временем сжиматься и уплотняться, а его температура возрастёт. В итоге это приведёт к воспламенению водорода, находящегося вне ядра. После этого Солнце само по себе увеличится в два-три раза и превратится в сверхгигантскую звезду.
- Фаза красного гиганта. Постепенно Солнце станет огромным светящимся объектом под названием «красный гигант». Подобные звёзды могут иметь размер, превышающий размеры нынешнего Солнца в 100-1000 раз. Также температура поверхности Солнца снизится до 3000°C. После этого Солнце полностью поглотит Венеру и Меркурий и может достичь Земли. Тем не менее есть шансы, что наша планета не будет полностью уничтожена, так как Солнце всё это время будет терять массу (останется в итоге максимум 65-70 % от всей массы). Ядро же Солнца будет становиться всё меньше и горячее. А через 12 миллиардов лет после образования Солнца случится новая ядерная реакция.
- Новый красный гигант. Ядро Солнца станет сжиматься до тех пор, пока его температура не достигнет примерно 100 миллионов °C. Это позволит зажечь гелий, но гореть он будет не так долго - около 100 миллионов лет. В результате этого Солнце вновь расширится.
- Планетарная туманность. На этом этапе ядро снова начнёт сжиматься. По мере того как гелий будет расходоваться, внешние слои Солнца станут выталкиваться и исчезать в космосе. В итоге спустя 12,5 миллиарда лет после образования Солнца останется лишь половина его изначальной массы. Расширяющиеся внешние слои станут освещаться ядром, создавая светящееся космическое облако - планетарную туманность.
- Белый карлик. После исчезновения всех внешних слоёв Солнца от него останется лишь горячее плотное ядро, которое называют белым карликом. Большая часть тепла будет удерживаться внутри этого объекта и его нужны будут десятки-сотни миллиардов лет, чтобы остыть.
- Чёрный карлик. Когда белый карлик израсходует всю энергию, он превратится в безжизненного чёрного карлика. Сейчас учёные лишь предполагают существование таких объектов, так как Вселенная ещё не так стара, чтобы их создать.